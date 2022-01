Nouvelles de la BBC : la société a émis un avertissement brutal sur les droits de licence après la rangée de Radio 4 sur la diversité | Royaume-Uni | Des nouvelles

Nigel Rees explique pourquoi il a quitté la BBC

Ben Harris-Quinney a également lancé une attaque cinglante contre les « libéraux réveillés » de la société, l’accusant de représenter « une vision du monde très distincte et étroite ». M. Rees, 77 ans, a présenté l’émission de quiz Quote… Unquote de 1976 jusqu’à sa démission le mois dernier, avec des invités tels que Peter Cook, Alan Bennett, Kenneth Williams, Sir David Attenborough et Kingsley Amis.

Cependant, révélant son raisonnement pour l’appeler un jour, il a déclaré qu’il avait été découragé par les « prescriptions » d’avoir « des groupes divers et des invités handicapés ».

M. Rees a déclaré au Sunday Times: «Je n’étais pas du tout d’accord avec cela, mais je l’ai accepté parce que je devais le faire.

« Cela venait d’en haut et cela semblait être une priorité générale. »

Il a expliqué : « Je ne suis pas prêt à continuer à être interféré dans mes choix pour cocher des cases au nom de la diversité et de la représentation. Il est difficile de le faire appliquer pour le plaisir.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie (Image: GETTY)

Nigel Rees a présenté Quote… Unquote pendant 46 ans (Image: GETTY)

« C’est aussi condescendant, notamment pour les gens qui ne veulent pas participer parce qu’ils sentent qu’ils cochent une case. »

Les remarques de M. Rees n’ont pas surpris M. Harris-Quinney, président du groupe de réflexion Bow Group.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Toute personne sensée sait que les jours de redevance de la BBC sont comptés, et ils n’ont qu’eux-mêmes à blâmer.

« Ce dont nous devons nous assurer, c’est de rompre et de vendre l’institution et de rendre l’argent au payeur des frais de licence, plutôt que de donner une autre institution de plusieurs milliards de livres pour réveiller les libéraux en récompense de leur propre échec. »

Financer le tweet de la BBC (Image : Twitter)

M. Harris-Quinney a expliqué: « Pendant des années, on nous a dit que la BBC faisait tout son possible pour assurer l’équilibre, mais ce que la BBC fait sur des programmes comme l’heure des questions, c’est d’avoir un député conservateur, un député travailliste et un député libéral-démocrate et discuter cela représente l’équilibre, alors que la réalité est qu’ils sont tous de la vision libérale du monde métropolitain, avec des différences mineures sur les nuances de la politique.

« La BBC opère avec un parti pris libéral métropolitain, ce qui lui permet de pointer les critiques des conservateurs et des ailiers de gauche comme preuve de son équilibre, alors qu’elle représente en réalité une vision du monde très distincte et étroite.

« La plupart des gens en Grande-Bretagne ne sont pas des libéraux métropolitains, mais presque personne sur la BBC ne l’est. »

M. Harris-Quinney affirme avoir travaillé avec « presque toutes les grandes organisations médiatiques du monde: mais a déclaré que la BBC était « de loin la pire que j’aie rencontrée en termes de partialité et, dans mon cas, de mensonges purs et simples ».

Deborah Turnes gagnera 400 000 £ par an (Image: GETTY)

Gary Lineker est le meilleur revenu de la BBC (Image: BBC)

Il a ajouté: « Ce que Talk Radio et GB News ont révélé, c’est qu’il existe tout un univers parallèle d’invités, de conférenciers et d’organisations que la BBC ignore depuis des décennies, la question pour la BBC est de savoir pourquoi n’ont-ils pas ces conférenciers au?

« Elle est particulièrement prononcée en dehors des médias d’information.

« À quand remonte la dernière fois que Graham Norton a applaudi le point de vue d’un conservateur social, à quand remonte la dernière fois que la BBC a commandé une émission de comédie ou défendu des comédiens qui ont une perspective conservatrice ?

De tels points de vue seraient probablement rejetés par la BBC comme « trop controversés ou offensants », a aventuré M. Harris-Quinney.

Meilleurs salariés de la BBC (Image: Express)

Il a ajouté: « Ils ne s’arrêtent pas pour considérer un seul instant que beaucoup de gens trouvent les opinions libérales offensantes, et probablement pour un plus grand nombre de personnes. »

Il a poursuivi : « Avoir des personnes de races et de genres différents n’a absolument aucun sens, la question est de savoir quel point de vue présentent-ils ?

« Si tous les points de vue ne sont pas représentés, alors la BBC ne fait pas son travail, et ils n’ont pas à nous faire payer pour le privilège de pousser leur propagande libérale très évidente, quel que soit le nombre de races et de genres qu’ils utilisent pour le faire. »

Le groupe de campagne Defund the BBC a également pesé sur les commentaires de M. Rees, en tweetant: «La poussée incessante de la BBC en matière de diversité éloigne les diffuseurs vétérans.

La BBC a été de plus en plus surveillée ces dernières années (Image: GETTY)

« Nigel Rees dit qu’il est parti en raison de la » nounou à cocher « de la société qui lui a demandé de changer les paroles de la chanson pour » refléter les attitudes coloniales « et d’attirer divers invités. »

Les remarques de M. Rees accentuent la pression sur la BBC, qui fait déjà l’objet d’un examen attentif des salaires versés à son meilleur salarié, notamment l’hôte du Match du jour Gary Lineker, qui gagne 1,3 million de livres sterling par an.

Jeudi, il a été confirmé que Deborah Turness, la nouvelle PDG de BBC News, gagnerait 400 000 £ par an, 60 000 £ de plus que son prédécesseur Fran Unsworth.

Express.co.uk a contacté la BBC pour commentaires.