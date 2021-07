Nouvelles de la BBC : la société dépense des MILLIERS d’argent des contribuables pour un nouveau logo d’apparence identique | Royaume-Uni | Nouvelles

Mayawati a riposté en disant que le « C » au Congrès signifiait ruse. Les partis d’opposition Le Congrès et le BSP se sont affrontés après que le BJP a obtenu 67 des 75 postes de président de Zila Panchayat, le parti dirigé par Mayawati s’étant abstenu de contester les sondages, alléguant un manque de […] More