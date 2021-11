Nouvelles de la BBC : Laura Kuenssberg craint des ennuis pour Starmer après que Rayner soit parti dans le noir – « Oh mon Dieu ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Une réorganisation des bancs de l’opposition a commencé aujourd’hui au milieu des informations selon lesquelles Mme Rayner n’a pas été informée. Le commandant en second de Sir Keir a déclaré: « Je ne connais pas les détails d’un remaniement. Je me suis concentré sur le travail que j’ai fait. »

Le rédacteur politique de la BBC a tweeté : « Oh mon Dieu… ce qui se passe n’est pas encore tout à fait clair, mais si Starmer mélange le paquet et n’a pas tenu Rayner informé, ce ne sera pas une conversation facile plus tard. »

Mme Kuenssberg a ajouté: « N’oubliez pas que les choses collantes deviennent [between] Starmer et Rayner, sa position [as] Le chef adjoint est un poste élu. »

Le porte-parole de Mme Rayner a déclaré qu’elle avait parlé à Sir Keir entre une tournée des médias ce matin et un discours à 11 heures, selon Aubrey Allegretti du Guardian.

Ils ont déclaré que Mme Rayner avait été informée qu’il y aurait un remaniement, mais qu’elle n’était ni au courant de son imminente ni consultée sur les détails.

Le député travailliste parlait à l’Institute for Government des plans du parti pour nettoyer la politique lorsque la nouvelle du remaniement a éclaté, ce qui a amené certains à suggérer qu’il s’agissait d’une tentative d’éclipser le discours.

Mme Kuenssberg a ensuite tweeté: « Cela devient encore plus déroutant et désordonné – entendre Rayner avoir été informé du remaniement et c’est le moment avant son discours et ses questions et réponses. »

Robert Peston, rédacteur en chef politique d’ITV, a déclaré que les informations de Mme Rayner selon lesquelles elle n’avait pas été informée des détails avaient été démenties par l’équipe de Sir Keir.

Il a fait référence à une source en disant: « Keir a rencontré Angela en personne ce matin après sa tournée des médias et avant qu’elle ne parte pour le discours pour dire qu’il y aurait un remaniement aujourd’hui. »

EN SAVOIR PLUS SUR COMMENT L’EFFONDREMENT D’EVERGRANDE POURRAIT ATTEINDRE LE MARCHÉ DU LOGEMENT AU ROYAUME-UNI

Au cours de son discours, Mme Rayner a déclaré que le parti travailliste appliquerait une interdiction complète de cinq ans aux ministres de faire du lobbying après leur départ de leurs fonctions.

Elle a dit que si le parti était au gouvernement, il mettrait en œuvre toutes les recommandations sur la façon d’améliorer les normes.

Mme Rayner a ajouté : « Plus jamais un Premier ministre et ses ministres ne pourront enfreindre les règles en toute impunité parce que les règles sont trop faibles.

« Le pouvoir et le contrôle sur les règles seront retirés à ceux que les règles tiennent pour responsables. Ce sera un gouvernement travailliste qui fera de notre politique une force pour le bien. »

La nouvelle survient alors que Cat Smith a quitté son poste de secrétaire d’État fantôme à la jeunesse.

L’un des derniers partisans de Jeremy Corbyn dans la meilleure équipe de Sir Keir, le député de Lancaster et Fleetwood a mis en garde contre les dommages causés au parti par le fait que Jeremy Corbyn n’avait pas été réadmis au Parti travailliste parlementaire après son retour en tant que membre.

Elle a écrit: « Cette position est totalement insoutenable et il est important que vous compreniez vraiment à quel point cela cause des dommages dans les partis travaillistes de circonscription et parmi les membres ordinaires. »

En réponse, le rédacteur politique du Sun, Harry Cole, a tweeté : « Premier Corbynista sorti… Cat Smith dit qu’elle démissionne et se battait pour que JC fasse réintégrer le fouet. »

Michael Dugher, ancien secrétaire d’État fantôme du Labour pour le numérique, la culture, les médias et les sports, a commenté : « Ce qui se passe…

« Lorsque Corbyn m’a demandé de quitter son cabinet fantôme, Cat a déclaré aux médias: » Il est parfaitement dans son droit de le faire. Il essaie de réaligner sa meilleure équipe pour qu’elle corresponde davantage à ce qu’est le PLP et plus à ce qu’est le parti » . Je suis sûr que Keir essaie seulement de faire la même chose. «