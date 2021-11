Nouvelles de la BBC : les favoris des conservateurs sont exclus du panel de sélection en raison de craintes d’impartialité | Royaume-Uni | Nouvelles

Lors de la recherche d’un nouveau président pour la BBC, le chien de garde a radié ceux soutenus par les ministres. Le chien de garde est également intervenu dans le processus de recrutement pour des postes au conseil d’administration du British Film Institute et du Bureau des étudiants.

Le Bureau du commissaire aux nominations publiques a également bloqué les nominations aux conseils d’administration du British Film Institute et du Bureau des étudiants parce qu’ils n’étaient pas « suffisamment indépendants ».

Les interventions, révélées par une demande d’accès à l’information, ont également révélé que les ministres s’étaient conformés aux recommandations du chien de garde et avaient modifié les personnes qu’ils avaient recommandées.

Les révélations surviennent alors que le gouvernement a été accusé d’essayer de « rééquilibrer » le leadership d’organismes publics puissants.

L’année dernière, l’ancien rédacteur en chef du Telegraph, Lord Moore of Etchingham, s’est retiré de sa candidature à la présidence de la BBC lorsqu’il est apparu qu’il était le premier choix du gouvernement pour ce rôle.

Depuis lors, l’ancien banquier de Goldman Sachs et ancien président de la Royal Academy Richard Sharp a été nommé à la tête de la société.

Cependant, l’OPCA a confirmé avoir défié des candidats aux conseils de nomination de la BBC et du BFI et à deux reprises pour le Bureau des étudiants plus tôt cette année.

Depuis lors, le pair conservateur James Wharton a été nommé pour diriger le Bureau des étudiants et Tim Richards, le fondateur de Vue Cinemas, au BFI.

Il n’y a pas de règles empêchant le gouvernement de nommer des partisans à des postes politiques de premier plan, cependant, les jurys sélectionnant ces candidats doivent inclure des « membres supérieurs indépendants » apolitiques.

Dans les cas où le commissaire de l’époque, Peter Riddell, est intervenu, l’OCPA a déclaré qu’il considérait que les choix du panel du gouvernement « n’étaient pas suffisamment indépendants comme le prévoit le code des nominations publiques ». L’OCPA n’a pas nommé les personnes contre lesquelles elle s’est opposée.

Cependant, dans le cas du comité de sélection du Bureau des étudiants, les membres comprenaient l’ancien chef de cabinet de Theresa May, Nick Timothy, l’ancien député conservateur Eric Ollerensaw et la collègue conservatrice Laura Wyld.

Suite à la révélation, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Le commissaire n’a trouvé aucune violation du code dans les cas mis en évidence ; il a été dûment consulté par les ministres selon les besoins.

Ils ont également souligné que sur les 1 500 personnes nommées dans des organismes publics l’année dernière, seulement 2 % ont déclaré des liens politiques importants avec le Parti conservateur.

Pendant ce temps, M. Riddell, qui a quitté le poste de commissaire plus tôt cette année, a déclaré qu’il estimait qu’il y avait eu un changement marqué dans l’administration actuelle pour «rééquilibrer» le leadership des organismes publics

Parlant de la façon dont les choses ont changé depuis que l’ancienne Première ministre Theresa May est au pouvoir, l’ex-commissaire a déclaré : « Le rythme s’est accéléré. Sous le gouvernement de May, May était, comme on pouvait s’y attendre, plutôt correcte et elle se souciait d’amener les bonnes personnes à faire des choses.

La nouvelle tombe alors qu’un autre rôle soutenu par les conservateurs est dévoilé.

Des rapports au cours du week-end ont révélé que les principaux donateurs du parti conservateur se voyaient accorder une pairie à vie à la Chambre des Lords en faisant don de sommes supérieures à 3 millions de livres sterling.

Plusieurs membres clés de la Chambre des Lords impliqués dans la pairie ont cessé de faire des dons au parti peu de temps après avoir rejoint la Chambre.

Un seigneur en entrant n’a parlé qu’une poignée de fois dans la chambre depuis qu’il a obtenu le poste.

Selon un rapport du Sunday Times, au cours des deux dernières décennies, les 16 trésoriers du parti – à l’exception du plus récent – ​​se sont vu offrir un siège à la Chambre des Lords.

22 autres des principaux bailleurs de fonds du parti qui ont donné 54 millions de livres sterling au parti à eux deux, dont neuf trésoriers donateurs, se sont également vu offrir des sièges depuis 2010.

Un ancien président du parti a déclaré au Sunday Times : « La vérité, c’est que tout l’establishment politique sait que cela se produit et ne fait rien à ce sujet… La ligne la plus révélatrice est qu’une fois que vous payez vos 3 millions de livres, vous obtenez votre pairie.

Une fois de plus, des sources indépendantes ont fait prendre conscience du scandale qui a encore terni le nom du Parti conservateur.

Le Premier ministre Boris Johnson a depuis fait l’objet d’un examen attentif de son implication et de sa gestion de l’affaire.