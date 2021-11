Nouvelles de la BBC : un diffuseur contraint de supprimer la nouvelle version de The Snowman à la suite d’un contrecoup | Royaume-Uni | Nouvelles

Howard Blake, le compositeur du film « The Snowman », lauréat du BAFTA, a fustigé la BBC pour son projet de faire une version sans instrument du film pour la radio. M. Blake a qualifié ces plans de « vile profanation du classique ».

Le film, qui est un favori de Noël pour beaucoup, suit l’histoire d’un garçon qui construit un bonhomme de neige qui prend vie.

Chaque année, le film est diffusé en intégralité à la télévision mais une nouvelle version audio sans aucun instrument avait été prévue pour être diffusée par la BBC pour les fêtes de fin d’année.

Un long métrage devait être diffusé sur Radio 3 la veille de Noël à 19 h 30, avec une répétition programmée sur BBC Radio 4 le jour de Noël à 13 h 30, narrée par Stephen Fry.

Cependant, la BBC a depuis confirmé que le remake radio du classique de Noël avait été retiré de son programme festif.

Cela vient après que Howard Blake, qui a composé la partition de la comédie musicale, ait exprimé qu’il était contrarié que le producteur Jonathan Manners n’utilise aucun instrument dans sa prochaine version audio.

La version du classique de M. Manners verrait le son des instruments reproduit par un chœur.

M. Blake s’était opposé à cette nouvelle version et affirmait que M. Manners « essayait simplement de se faire un nom » en remplaçant les instruments par la technique connue sous le nom de vocalise.

Il a dit au Telegraph : « Ce garçon [Jonathan Manners] essaie vraiment de se faire un nom, mais je lui ai dit que ce que vous avez fait à ma musique est une profanation, c’est absolument ignoble. »

M. Blake avait auparavant menacé de retirer son autorisation pour la récréation.

Cependant, il a cédé lorsque M. Manners a expliqué que la famille royale avait déjà été informée de la version réinventée.

Il a déclaré : « J’ai dit qu’il était impossible de le faire en vocalise donc si vous essayez de le faire sans instruments, je refuse.

« Quand j’ai refusé, Jonathan m’a dit – c’est très difficile, j’en ai déjà parlé au prince Charles et à la reine – comment pourrais-je refuser ? »

« The Snowman » a été nominé pour un Oscar en 1983, et la chanson de quatre minutes « Walking In The Air » est la seule partie de la durée de 26 minutes avec des mots.

Dans le favori festif, la chanson a été interprétée par l’enfant de chœur de la cathédrale Saint-Paul, Peter Auty.

Le film est basé sur le livre du même nom de Raymond Briggs écrit en 1978.

Il a été diffusé pour la première fois sur Channel 4 la veille de Noël en 1982.