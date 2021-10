Nouvelles de la Chine: Biden a averti d’AGIR MAINTENANT alors que Xi Jingping prépare la prise de pouvoir de Taiwan | Monde | Nouvelles

Bien que la Chine soit devenue une force mondiale dominante, les analystes de la politique étrangère ont révélé que l’État atteindrait probablement un point de basculement d’ici 2035. Avec Xi augmentant la force militaire de la Chine et sa capacité à reconquérir l’État, le professeur Andrew Erickson de l’US Naval War College’s China Maritime Studies Institute, et Gabriel Collins, le boursier Baker Botts en affaires réglementaires énergétiques et environnementales au Baker Institute for Public Policy de l’Université Rice, a mis en garde contre une période cruciale pour l’Occident.

En raison de certains facteurs économiques tels que l’augmentation des niveaux d’endettement, la stagnation du PIB des ménages, la dépendance à l’égard des importations d’énergie et la présence croissante des États-Unis dans la région indo-pacifique, ils ont averti que Xi pourrait tenter de réclamer Taiwan avant qu’il ne soit trop tard.

Écrivant pour Foreign Policy, la paire a conclu que bien que le déclin à long terme de la Chine soit important, il pourrait accélérer les plans de Xi pour la domination mondiale au cours des 10 prochaines années.

Au milieu de cette menace, le duo a averti que les États-Unis et leurs alliés étaient désormais confrontés au plus grand défi du 21e siècle.

Ils ont écrit : « La puissance de la Chine atteint son apogée ; il en va de même de la position politique du président chinois Xi Jinping et de la force intérieure du Parti communiste chinois (PCC) ».

La paire a ajouté: « Mais pour le moment, cela crée une décennie de danger à partir d’un système qui se rend de plus en plus compte qu’il n’a que peu de temps pour atteindre certains de ses objectifs les plus critiques et de longue date.

« Au cours des cinq prochaines années, les dirigeants chinois devraient conclure que la détérioration de son profil démographique, ses problèmes économiques structurels et son éloignement technologique des centres d’innovation mondiaux érodent son influence pour annexer Taïwan et atteindre d’autres objectifs stratégiques majeurs.

« Alors que Xi intériorise ces défis, sa politique étrangère est susceptible de devenir encore plus tolérante au risque, se nourrissant de son bilan de près d’une décennie d’action révisionniste réussie contre l’ordre fondé sur des règles. »

La Chine a déjà atteint plusieurs de ses objectifs stratégiques, tels que le renforcement de sa présence en mer de Chine méridionale, l’augmentation des incursions dans l’espace aérien de Taïwan et du Japon tout en poussant son défi frontalier vers l’Inde, ont déclaré les deux pays.

JUST IN: Brexit LIVE: Boris promet de « réparer » le « problème » détesté dans l’accord

La Chine a affirmé que les deux États avaient menacé la paix et la stabilité de la région.

Cependant, la présence des navires de guerre est venue en réponse après l’entrée des 150 plans chinois dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan.

L’US Navy, cependant, a affirmé qu’elle s’était engagée à poursuivre un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Ils ont déclaré: « Le transit de Dewey et de Winnipeg à travers le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis et de nos alliés et partenaires en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert. »

Le commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de la Chine a déclaré que les forces occidentales avaient l’intention de provoquer des troubles dans la région.

Ils ont insisté sur le fait que Taïwan fait toujours partie du territoire chinois.

Une déclaration disait : « Les États-Unis et le Canada se sont entendus pour provoquer et attiser des troubles mettant gravement en péril la paix et la stabilité du détroit de Taiwan.

« Taïwan fait partie du territoire chinois.

« Les forces de théâtre maintiennent toujours un niveau d’alerte élevé et contrent résolument toutes les menaces et provocations. »