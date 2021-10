Nouvelles de la Chine : Boris a dit qu’il somnambule dans un énorme piège alors que la rangée d’énergie paralyse Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Et l’ancien dirigeant conservateur Sir Iain Duncan Smith craint également les conséquences de la dépendance de la Grande-Bretagne à l’égard de Pékin pour son programme de construction nucléaire, son énergie solaire, ses éoliennes et ses importations de batteries. Sir Iain s’exprimait à la fin d’une semaine au cours de laquelle le prix de référence du gaz européen a augmenté de plus de 350 % cette année, s’échangeant au-dessus de 22,74 £ par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu) mercredi, bien qu’en baisse par rapport au pic de la semaine dernière au-dessus de 38,15 £. .

Citi Bank a relevé ses prévisions pour les prix du gaz de référence européens et asiatiques pour le quatrième trimestre d’environ 2,29 £, affirmant que les prix européens pourraient être en moyenne de 22,67 £/mmBtu.

Sir Iain a déclaré que la Grande-Bretagne au milieu des années 2000, la Grande-Bretagne était passée d’un exportateur net d’énergie à un importateur net, comme c’est le cas aujourd’hui.

Le député conservateur de Chingford a suggéré plusieurs raisons à cela, notamment une « précipitation vers la décarbonisation » et un échec à anticiper le besoin continu de réserves de combustibles fossiles caractérisé par un échec à approuver les licences pour le développement du champ Jackdaw, un projet de gaz/condensat dans La Mer du Nord.

Il a déclaré : « Ce refus d’accorder de nouvelles licences, combiné à notre dépendance à l’égard du pétrole importé de régimes peu fiables, nous a rendus plus vulnérables aux flambées de prix, en particulier lorsqu’en même temps nous avons mis hors service de nombreuses installations de stockage.

« Cela vous fait vous demander qui a mené la réflexion stratégique vitale, si une réflexion a effectivement été menée. »

S’exprimant quelques semaines seulement avant le début de la COP26 à Glasgow, M. Duncan Smith a déclaré que l’ambition de donner la priorité aux énergies renouvelables était un « objectif noble ».

« Et, plus inquiétant encore, cette vulnérabilité fait le jeu de la Chine. »

Il a ajouté : « Déjà, nous dépendons de la Chine pour notre nouveau programme de construction nucléaire et une grande partie de nos batteries, éoliennes et énergie solaire.

«Et, même lorsque nous nous rapprochons du zéro net, les pics d’énergie ne disparaîtront pas.

« La volatilité du marché passera des combustibles fossiles à la demande de matériaux de terres rares – dont la part du lion est détenue et produite par la Chine. »

La demande «rapide» de gaz et de charbon de la Chine a entraîné la flambée énergétique actuelle, a souligné Sir Iain, Pékin ayant ordonné aux sociétés énergétiques d’État de «faire tout ce qu’il faut» pour garantir l’approvisionnement en carburant.

En conséquence, une pression supplémentaire était exercée sur le prix du gaz payé par les fournisseurs d’énergie britanniques.

Sir Iain a poursuivi : « Il est étrange que nous continuions à être si dépendants d’un pays qui, entre autres comportements cauchemardesques, enfreint régulièrement les règles du commerce mondial.

« Il est certainement temps que nous nous efforcions de réduire notre dépendance à l’égard de la Chine profondément peu fiable, un pays qui n’a clairement aucune intention de respecter même ses propres faibles obligations concernant le net zéro. »

Ce qu’il fallait maintenant, c’était une réflexion stratégique sur les besoins énergétiques du Royaume-Uni, a suggéré Sir Iain.

Il a déclaré : « Même si nous recherchons le net zéro, notre politique énergétique doit rester équilibrée, abordable et surtout, sûre. »