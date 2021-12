Écrivant dans le Mail, M. Lucas a déclaré : « Alors que l’influence mondiale, politique et économique de la Grande-Bretagne diminue, la Chine, patiente et rusée, comble le vide – et l’organisme coopératif qui unit la plupart de notre ancien empire est mûr pour être choisi. Cela aurait semblé impensable il y a seulement quelques années.

Il a ajouté : « Malgré son nom, le Foreign, Commonwealth and Development Office a systématiquement négligé notre ancien empire.

« Des dizaines d’ambassades et de missions en Afrique, dans le Pacifique et dans les Caraïbes ont fermé alors que les gouvernements britanniques se concentraient sur la promotion du commerce et des investissements dans des climats plus prometteurs. »

Le scandale de Windrush a également « ratatiné le prestige britannique » dans les pays des Caraïbes.

M. Lucas a déclaré : « La propagande chinoise met joyeusement en lumière ces malheurs et les ressentiments des fans.