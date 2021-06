Nouvelles de la Chine: Covid a fui du laboratoire de Wuhan alors que Mike Pompeo frappe | Monde | Nouvelles

La pression s’est accrue sur la théorie selon laquelle le virus aurait été divulgué de l’Institut de virologie de Wuhan, M. Pompeo affirmant que les preuves montrent que Covid en provenait. M. Pompeo a longtemps accusé la Chine d’avoir déclenché la pandémie pendant son mandat de secrétaire d’État et a insisté sur le fait que Pékin « doit des réponses au monde » à l’épidémie. Il a déclaré : « Chaque élément de preuve suggère que le virus de Wuhan a fui de l’Institut de virologie de Wuhan.

“La Chine communiste doit les réponses du monde.”

La semaine dernière, Joe Biden a ordonné aux responsables du renseignement d’étendre leur enquête sur la théorie selon laquelle le virus aurait été divulgué du laboratoire.

Bien qu’il ne soit pas clair d’où provient le virus, M. Biden a ordonné à la communauté du renseignement de revenir avec un rapport dans 90 jours.

Il a déclaré la semaine dernière : « J’ai maintenant demandé à la communauté du renseignement de redoubler d’efforts pour collecter et analyser des informations qui pourraient nous rapprocher d’une conclusion définitive, et de me faire rapport dans 90 jours.

« Dans le cadre de ce rapport, j’ai demandé des domaines d’enquête supplémentaires qui pourraient être nécessaires, y compris des questions spécifiques pour la Chine.

“J’ai également demandé que cet effort inclue le travail de nos laboratoires nationaux et d’autres agences de notre gouvernement pour augmenter les efforts de la communauté du renseignement.

“Et j’ai demandé à la communauté du renseignement de tenir le Congrès pleinement informé de ses travaux.”

Le gouvernement chinois a rejeté toute affirmation selon laquelle le virus aurait été divulgué par l’institut de Wuhan.

Une source proche de l’enquête britannique a déclaré au Times : « Il pourrait y avoir des poches de preuves qui nous mènent dans un sens et des preuves qui nous mènent dans un autre.

“Les Chinois mentiront de toute façon. Je ne pense pas que nous le saurons jamais.”

La poussée pour enquêter sur la théorie du laboratoire intervient au milieu de nouvelles informations qui ont révélé que trois chercheurs de l’institut sont tombés malades en novembre 2019.

Les autorités chinoises ont encore une fois rejeté ce rapport bien que l’OMS ait refusé d’exclure toutes les possibilités.

Le député conservateur Tom Tugendhat, président du comité restreint des affaires étrangères, a déclaré : « Le silence venant de Wuhan est troublant.

“Nous devons ouvrir la crypte et voir ce qui s’est passé pour pouvoir nous protéger à l’avenir.