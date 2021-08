Nouvelles de la Chine : des obusiers seront vendus à Taïwan dans le cadre d’un accord de 540 millions de livres sterling alors que les tensions américano-pékinoises montent en flèche | Monde | Nouvelles

Cependant, la Chine a dénoncé avec colère la nouvelle, survenant à un moment où les tensions montent en flèche entre les superpuissances, avec un avertissement officiel de « contre-mesures » non spécifiées. Le département d’État américain a approuvé la vente potentielle de 40 systèmes d’artillerie d’obusier automoteur moyen M109A6 de 155 mm, a annoncé hier le Pentagone.

L’accord intervient après les ventes d’armes de l’année dernière, qui comprenaient des drones et des défenses antimissiles côtières visant à améliorer les capacités de l’île et à décourager une invasion chinoise.

L’administration du président Joe Biden a approuvé d’autres ventes commerciales directes d’armes à Taïwan depuis son entrée en fonction.

L’ensemble comprendra les obusiers, 1 698 kits de guidage de précision pour les munitions, les pièces de rechange, la formation, les stations au sol ainsi que des mises à niveau pour la génération précédente d’obusiers de Taïwan, ont déclaré des responsables.

L’Agence de coopération en matière de défense et de sécurité du Pentagone a informé le Congrès de la vente possible.

Le ministère taïwanais de la Défense a exprimé sa “sincère gratitude” au gouvernement américain dans un communiqué jeudi, affirmant que les ventes aideraient ses forces terrestres à augmenter leur “capacité de réaction rapide et d’appui-feu”.

Le ministère a qualifié le soutien continu aux armes américaines de “base pour le maintien de la stabilité régionale”.

Le bureau chinois des affaires de Taïwan a réitéré un appel aux États-Unis pour qu’ils cessent toutes les ventes d’armes à Taïwan afin de ne pas envoyer le mauvais signal aux forces indépendantistes de Taïwan.

Comme la plupart des pays, les États-Unis n’ont pas de relations diplomatiques formelles avec Taïwan – mais sont tenus par la loi de fournir à l’île revendiquée par la Chine les moyens de se défendre et sont son plus important soutien international, à la colère de Pékin.

Malgré l’approbation du Département d’État, la notification n’indique pas qu’un contrat a été signé ou que les négociations ont abouti.

Le Pentagone a déclaré que la sécurité basée à Londres et la société aérospatiale BAE Systems Plc étaient le maître d’œuvre des armes.

S’exprimant l’an dernier, Derek Grossman, analyste principal de la défense à la RAND Corporation spécialisée en Chine, a dressé un sombre bilan des relations sino-américaines à l’égard de Taïwan.

Il a déclaré à Express.co.uk : « La Chine menace de plus en plus Taïwan avec la force militaire.

“Au cours des deux dernières semaines, il a envoyé des dizaines d’avions militaires à travers la ligne médiane, qui avait été traditionnellement acceptée comme la ligne de démarcation dans le détroit de Taïwan par les deux parties, et a même annoncé qu’il ne reconnaissait plus la ligne.

“Les tensions s’aggravent certainement, non seulement à cause de la réélection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen en janvier 2020 (elle ne reconnaît pas le ‘Consensus de 1992’ soutenant ‘Une seule Chine’), mais aussi parce que l’administration Trump a envoyé des hauts fonctionnaires au l’île – y compris le secrétaire du HHS Alex Azar et le sous-secrétaire d’État à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement, Keith Krach – en violation, du point de vue de Pékin, de la politique d’une seule Chine de Washington.

“Ces visites sont inacceptables pour Pékin car elles traitent Taïwan comme une nation souveraine, alors que la Chine a traditionnellement considéré Taïwan comme une province renégat du continent.”

Il a ajouté : « À l’avenir, j’évalue toujours la probabilité que la Chine cherche à envahir Taïwan comme exceptionnellement faible, mais cette probabilité a augmenté ces dernières années.

“Ma principale préoccupation est que, alors que la concurrence américano-chinoise continue de s’intensifier et que les relations bilatérales atteignent leur plus bas niveau, peut-être que Pékin finira par croire que Washington cherche en fait à utiliser Taïwan pour” contenir “la Chine, et il faut donc agir pour inverser la tendance défavorable.