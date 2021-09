Nouvelles de la Chine : ignoble ! Row éclate alors que l’ambassadeur de Pékin au Royaume-Uni est interdit | Royaume-Uni | Nouvelles

Pékin a qualifié cette décision d’acte “ignoble et lâche” qui nuira aux intérêts britanniques. Une invitation de Zheng Zeguang à visiter la Chambre des communes a été révoquée après que des députés et des pairs ont été placés sous sanctions par Pékin. L’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, appelé Zheng Zeguang, n’a pas été autorisé à entrer à la Chambre des communes pour une réception prévue mercredi.

Le porte-parole des Communes a déclaré que cela était dû au fait que sept parlementaires britanniques étaient sous sanctions de Pékin.

M. Zeguang a souhaité se rendre au pavillon de la terrasse des Communes surplombant la Tamise.

Sir Lindsay Hoyle, le président de la Chambre des communes, a fait valoir que la présence de l’ambassadeur ne serait pas “appropriée”.

Sir Iain Duncan Smith s’est félicité de la “position de principe ferme” prise par le président.

Cependant, Richard Graham, le député conservateur qui préside le groupe parlementaire multipartite (APPG) sur la Chine, a déclaré qu’il regrettait que l’événement soit désormais reporté.

Pékin a alors riposté avec fureur et a déclaré : « L’action méprisable et lâche de certains membres du Parlement britannique pour entraver les échanges normaux et la coopération entre la Chine et le Royaume-Uni à des fins politiques personnelles est contraire à la volonté et préjudiciable aux intérêts des peuples de les deux pays.”

Cependant, Sir Lindsay a déclaré: “Je ne pense pas qu’il soit approprié que l’ambassadeur de Chine se réunisse sur le domaine des Communes et sur notre lieu de travail.

“Ce n’est pas acceptable de faire cela alors que son pays a imposé des sanctions contre certains de nos membres.

Il a déclaré dans une déclaration conjointe avec d’autres députés : « Nous, les sanctionnés, saluons la ferme position de principe prise par le président et le Lord Speaker pour défendre la liberté d’expression dans la mère des parlements en soutenant les parlementaires qui ont été sanctionnés par la Chine. »

La Chine a imposé des sanctions à sept parlementaires en mars.

Ces députés sont tous des critiques virulents de Pékin.

Ils se sont prononcés contre le traitement réservé aux Ouïghours au Xinjiang.