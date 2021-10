Nouvelles de la Chine : la menace « la plus puissante » de Joe Biden à Taiwan suscite la fureur de Xi Jinping | Monde | Nouvelles

Malgré l’avertissement de M. Biden, la Chine a rapidement riposté en exigeant que les États-Unis restent en dehors de leurs propres affaires. Réaffirmant une fois de plus sa revendication sur la province, le gouvernement chinois a insisté sur le fait que Taiwan est une partie « inaliénable » du pays. Les commentaires du ministère chinois des Affaires étrangères ont été déclenchés après que le président a affirmé que les États-Unis étaient « l’armée la plus puissante du monde ».

En effet, le président s’est également moqué de toute menace imminente de la Chine à la suite d’informations selon lesquelles l’État aurait testé un missile hypersonique.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis continueraient à soutenir Taïwan via des armes militaires, M. Biden a insisté sur le fait qu’il le ferait.

Il a déclaré lors d’un événement à la mairie de CNN: « Oui, nous nous sommes engagés à le faire.

« La Chine, la Russie et le reste du monde savent que nous avons l’armée la plus puissante de l’histoire du monde.

« Ne vous inquiétez pas de savoir s’ils seront plus puissants.

« Mais vous devez vous soucier de savoir s’ils vont ou non s’engager dans des activités les mettant dans une position où ils peuvent commettre une grave erreur. »

Les commentaires provocateurs de M. Biden ont suscité la fureur de la Chine vendredi.

En réponse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a affirmé que les États-Unis n’avaient pas le droit de s’ingérer dans les affaires régionales de l’État.

« Personne ne devrait sous-estimer la détermination, la volonté et la capacité du peuple chinois à défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale.

« Ne vous tenez pas du côté opposé aux 1,4 milliard de personnes.

« Nous exhortons les États-Unis à respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine et les stipulations des trois communiqués conjoints sino-américains, à être prudents dans leurs paroles et leurs actions sur la question de Taïwan et à éviter d’envoyer des signaux erronés aux forces séparatistes de l' »indépendance de Taïwan » , de peur que cela ne porte gravement atteinte aux relations sino-américaines ainsi qu’à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan. »

Ces menaces interviennent après que la Chine a envoyé un nombre record d’avions dans la zone de défense aérienne de Taïwan au début du mois.

Environ 150 avions à réaction sont entrés dans la zone de défense de Taïwan au début du mois sur une période de quatre jours.

Les avions à réaction chinois ont longtemps violé l’espace aérien de Taïwan dans le cadre de sa stratégie pour éventuellement récupérer l’État.

Xi considère la Chine comme faisant partie de son droit historique et n’a pas exclu de reconquérir la province par la force.