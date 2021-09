Nouvelles de la Chine : l’Australie est qualifiée de « superpuissance anti-chinoise » | Monde | Nouvelles

Après que les trois nations ont annoncé l’alliance d’Aukus, les autorités chinoises ont proféré des menaces répétées contre l’Australie. Avec l’Australie et la Chine à une période de tensions accrues, le rédacteur en chef du Global Times, qui sert de porte-parole au gouvernement chinois, Hu Xijin a affirmé que l’État faisait de grands progrès pour devenir un ennemi. Il a déclaré : « L’Australie fait de grands progrès pour devenir un ennemi de la Chine.

« ,

Il a également affirmé que les trois États avaient lancé une course pour posséder des sous-marins à propulsion nucléaire.

Il a ajouté : « Les États-Unis et le Royaume-Uni ont aidé l’Australie à obtenir des sous-marins nucléaires, envoyant un signal à toutes les puissances moyennes.

“L’acquisition de sous-marins nucléaires et l’exportation de la technologie des sous-marins nucléaires ont été légalisées pour tous.

« Saluons l’arrivée de la ‘fièvre des sous-marins nucléaires’.

Mercredi, les trois pays ont annoncé une alliance afin de protéger la paix et la stabilité de la région indo-pacifique.

L’alliance permettra le partage de la technologie et fournira à l’Australie un sous-marin à propulsion nucléaire.

Commentant l’alliance aujourd’hui, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré : « La coopération sous-marine nucléaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie a gravement compromis la paix et la stabilité régionales, intensifié la course aux armements et sapé les efforts internationaux de non-prolifération.

“L’exportation de technologies de sous-marins nucléaires hautement sensibles vers l’Australie par les États-Unis et le Royaume-Uni prouve une fois de plus qu’ils utilisent les exportations nucléaires comme un outil de jeu géopolitique et adoptent des doubles standards.

“C’est extrêmement irresponsable. En tant qu’État non doté d’armes nucléaires en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et partie au Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (SPNFZ), connu sous le nom de Traité de Rarotonga, Australie est en train d’introduire une technologie de sous-marin nucléaire ayant une valeur stratégique et militaire. La communauté internationale, y compris les pays voisins de l’Australie, a de bonnes raisons de se demander si l’Australie est sérieuse dans le respect de ses engagements en matière de non-prolifération nucléaire.

“La Chine portera une attention particulière à l’évolution de la situation en la matière.”

L’Occident est devenu préoccupé par l’accaparement continu des terres par la Chine dans la mer de Chine méridionale.

Pékin a également menacé de récupérer Taïwan et a averti tout État étranger de soutenir Taipei.

Pour cette raison, les États-Unis ont renforcé leurs liens avec le Japon et la Corée du Sud afin de repousser toute agression de la Chine.

L’Australie a connu une relation tendue avec la Chine au milieu d’accusations concernant l’épidémie de coronavirus.

En réponse, la Chine a imposé des droits de douane sur le vin australien tandis que Canberra a riposté en interdisant certains éléments de la technologie de Huawei.

Malgré cela, Boris Johnson a insisté sur le fait que la création de l’alliance ne vise pas Pékin.

Il a déclaré: “Aukus n’est pas destiné à être antagoniste envers une autre puissance.

“Cela reflète simplement la relation étroite que nous entretenons avec les États-Unis et avec l’Australie, les valeurs partagées que nous avons et le niveau de confiance entre nous qui nous permet d’aller jusqu’à ce degré extraordinaire de partage de la technologie nucléaire de la manière dont nous se proposent de faire.

“Il est vrai qu’il s’agit d’une énorme augmentation des niveaux de confiance entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie.

« C’est un partenariat fantastique en matière de technologie de défense que nous construisons.

“Mais ce n’est pas réellement révolutionnaire.”