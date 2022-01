Nouvelles de la Chine : l’avertissement sévère de Pékin après que l’Australie et le Japon aient uni leurs forces dans un pacte historique | Monde | Des nouvelles

AUKUS montre que le Royaume-Uni « se débrouille seul », déclare Baker

Mais la nouvelle a suscité une réponse laconique de Pékin, avec un porte-parole officiel avertissant que l’accord « ne devrait pas viser ou nuire aux intérêts de tiers ». Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que lui et son homologue japonais Fumio Kishida signeraient jeudi un accord d’accès réciproque, établissant pour la première fois un cadre de coopération entre les forces de défense des deux pays.

S’exprimant mercredi, M. Morrison a déclaré: « Ce traité sera une déclaration de l’engagement de nos deux nations à travailler ensemble pour relever les défis de sécurité stratégiques communs auxquels nous sommes confrontés et à contribuer à un Indo-Pacifique sûr et stable. »

Le renforcement des liens de sécurité s’étend aux efforts des États-Unis, du Japon, de l’Inde et de l’Australie – surnommé le Quad – pour travailler sur des préoccupations communes concernant la Chine, notamment sa pression sur Taïwan, les différends commerciaux et la liberté de navigation dans la région.

M. Morrison a ajouté: « Notre coopération comprend également un programme d’expansion pour le Quad avec l’Inde et les États-Unis, et notre approche commune axée sur la technologie pour réduire les émissions de carbone. »

L’Australie de Scott Morrison a conclu un accord de défense avec le Japon (Image: GETTY)

Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères (Image : GETTY)

L’Australie et le Japon prévoient également de discuter des possibilités de renforcer les partenariats gouvernementaux et commerciaux sur l’énergie propre, les technologies et les matériaux critiques.

Le secrétaire en chef du Cabinet Hirokazu Matsuno, porte-parole du gouvernement japonais, a déclaré que « les défis importants communs seront discutés de manière franche » lors du sommet.

Il a ajouté : « Les relations Japon-Australie seront encore renforcées, et vers la réalisation d’un Indo-Pacifique libre et ouvert, nous réaffirmerons notre coopération. »

JUST IN: Le secrétaire à la Défense de Tony Blair affirme qu’on lui a dit de BURN Iraq mémo

Fumio Kishida, Premier ministre japonais (Image: GETTY)

M. Kishida, devenu Premier ministre en octobre 2020, a déclaré mardi qu’il renoncerait aux visites à l’étranger avant le début de la prochaine session du Parlement le 17 janvier pour se concentrer sur la mise en place de mesures anti-pandémie.

Il avait auparavant prévu de se rendre en Australie en personne, selon les médias.

La Chine a répondu à l’annonce en déclarant que les traités bilatéraux devraient promouvoir la confiance, la paix et la stabilité régionales.

A NE PAS MANQUER

Les progrès de la Grande-Bretagne salués après le Brexit alors que les Allemands s’en prennent à Scholz [REVEAL]

Brexit : la Grande-Bretagne devance l’UE dans les start-ups de haute technologie : « Histoire du Royaume-Uni » [INSIGHT]

L’architecte de la paix de NI accuse Boris de « vandalisme politique occasionnel » [REPORT]

Boris Johnson et Joe Biden discutent de l’accord AUKUS l’année dernière (Image: GETTY)

Les sous-marins de la classe Collins sont remplacés dans le cadre de l’accord Aukus (Image : GETTY)

Interrogé spécifiquement sur l’accord, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mercredi lors d’un point de presse quotidien : « Il ne doit viser ni nuire à des intérêts de tiers ».

L’accord est particulièrement remarquable étant donné que le Japon et l’Australie étaient dans des camps opposés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Japon a mené une série de raids aériens sur l’Australie, dont le premier et le plus meurtrier a eu lieu sur la ville de Darwin, dans le nord du pays, le 19 février 1942. Au moins 235 personnes ont été tuées.

Mer de Chine méridionale cartographiée (Image : Express)

La Grande-Bretagne, l’Australie et les États-Unis ont signé l’année dernière l’accord trilatéral AUKUS, également considéré comme une tentative de contrer l’influence chinoise dans la région Asie-Pacifique.

S’adressant ensuite à Express.co.uk, le sénateur tasmanien Eric Abetz, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, de la défense et du commerce, a déclaré : -au.

« Ce nouveau partenariat de sécurité trilatéral et les sous-marins nucléaires qui en résulteront sont évidents de la relation solide entre les trois nations et leur engagement en faveur d’une plus grande sécurité mondiale.

Sénateur Eric Abetz (Image : GETTY)

« Les pays du monde épris de liberté doivent être solidaires et l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont démontré leur profond engagement les uns envers les autres et un monde libre. »

Il a ajouté : « L’équilibre des pouvoirs dans l’Indo-Pacifique a lentement changé avec une dictature agressive du PCC et ce partenariat envoie un message fort selon lequel nos nations défendront la liberté et les unes les autres. »

Passant aux détails, M. Abetz a déclaré : « En tant que défenseur de longue date des sous-marins nucléaires, il s’agit d’une décision bienvenue qui améliorera considérablement les capacités de sécurité de l’Australie.

« Notre géographie unique et notre emplacement dans l’Indo-Pacifique nécessitent des capacités navales dynamiques et les sous-marins nucléaires serviront très bien à cette fin. »