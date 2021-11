Nouvelles de la Chine : Le nouveau jouet militaire de Pékin pour prendre le contrôle du Pacifique – « Drapeaux rouges » | Monde | Nouvelles

L’analyse des images satellite du chantier naval de Jiangnan montre que le porte-avions chinois de type 003 est doté d’une technologie de lancement d’avions similaire au système de catapulte utilisé par les porte-avions américains, a déclaré un groupe de réflexion basé à Washington. Il pourrait être achevé dès février 2022.

Le Centre américain d’études stratégiques et internationales (CSIS) a déclaré dans un rapport publié cette semaine : « Sur la base des informations disponibles et des progrès observés à Jiangnan, les auteurs estiment que le Type 003 sera lancé dans environ trois à six mois. »

La marine de l’Armée populaire de libération (PLAN) est déjà la plus grande force navale du monde, avec 355 navires et sous-marins.

Le Type 003 aidera Pékin à exercer un contrôle sur le Pacifique en permettant à la Chine de lancer une plus grande variété d’avions – plus rapidement et avec plus de munitions, selon les experts.

Le département américain de la Défense a décrit la marine de Pékin comme « une force de plus en plus moderne et flexible » dans son rapport annuel de 2021 au Congrès sur les développements militaires de la Chine.

Il a souligné l’accent mis par la Chine sur l’élimination progressive de « ses générations précédentes de plates-formes », le Liaoning et le Shandong, pour mettre en œuvre « des combattants polyvalents plus grands et modernes ».

Matthew Funaiole, chercheur principal au projet Chine du CSIS, a qualifié le Type 003 de « première incursion de l’armée chinoise dans un porte-avions moderne ».

Cela montre que l’île de la tour de contrôle du poste de pilotage était prête, avec des radars et des ascenseurs qui devraient être ajoutés bientôt.

Deux grandes ouvertures dans le pont qui étaient fermées jusqu’à récemment suggèrent que des moteurs ont été insérés dans la coque.

Le Type 003 mesure plus de 300 mètres et peut accueillir plusieurs dizaines d’avions, d’hélicoptères et d’avions de soutien.

Le gouvernement de Xi Jinping l’a commandé fin 2019 dans le but de rattraper les États-Unis – qui ont 11 navires en service – en termes de puissance navale.

Le navire étant bientôt capable de glisser dans le fleuve Yangtsé, le SCRS a averti : « La nature à double usage des chantiers navals chinois devrait soulever des drapeaux rouges importants.

« Les entreprises étrangères feraient bien de se demander si leurs navires devraient être construits aux côtés de navires de guerre chinois, y compris le Type 003. »