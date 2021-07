Nouvelles de la Chine : le Royaume-Uni est prié de se retirer de l’offensive de charme de Pékin en raison des craintes de « guerre froide » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien Premier ministre australien et conseiller commercial britannique Tony Abbott a lancé un avertissement sévère alors que la Grande-Bretagne cherche à pénétrer de nouveaux marchés mondiaux après avoir quitté l’UE. M. Abbott, membre du Board of Trade, a affirmé que la superpuissance mondiale armait le commerce et a exhorté le Royaume-Uni à ne pas vendre des entreprises clés ou même à collaborer au niveau de l’enseignement supérieur avec la Chine.

S’exprimant lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion Policy Exchange, M. Abbott a mis en garde contre la perspective d’une nouvelle guerre froide et a décrit la Chine comme le “défi du siècle”.

Il a déclaré : « Après 40 ans d’attente et de dissimulation, la Chine s’affirme de manière agressive dans ce qui est au mieux une paix froide et plus probablement une nouvelle guerre froide, uniquement contre un concurrent stratégique bien plus redoutable que l’ancienne Union soviétique parce qu’il est de plus en plus ancré dans l’économie mondiale et peut exercer des pressions économiques et militaires contre ses cibles.

“A moins d’un changement de dynastie à Pékin, la Chine sera probablement le défi du siècle avec de grandes implications pour l’économie ainsi que la sécurité.”

L’homme de 63 ans a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne devrait pas cesser complètement de commercer avec la Chine, mais devrait être “beaucoup plus prudent” avant de devenir économiquement dépendant de Pékin.

M. Abbott affirme que le Parti communiste chinois (PCC) considère le commerce comme une “arme stratégique” qui peut être activée et désactivée “comme un robinet pour récompenser les amis et punir les ennemis”.

Il a ajouté : “Je ne préconise pas un retrait du libre-échange, mais simplement l’importance de faire la distinction entre les pays qui sont vraiment ouverts aux affaires et ceux où les affaires sont plus politiques par d’autres moyens.

“En tant que citoyens du monde, nous devrions souhaiter que tous les pays réussissent mais, en tant que partisans de la démocratie et de l’état de droit, il peut parfois être préférable de privilégier ceux qui partagent nos valeurs.”

Le gouvernement a déjà pris des mesures pour réduire la dépendance à l’égard de la Chine en supprimant le géant technologique Huawei du réseau domestique 5G par crainte de sécurité.

La rupture des liens a vu les investissements chinois en Australie chuter de 61% en 2020, le nombre le plus bas en six ans, selon la base de données sur les investissements chinois en Australie de l’Université nationale australienne.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, mène des discussions avec des pays du monde entier sur la manière dont le Royaume-Uni peut pénétrer de nouveaux marchés.

La secrétaire du Cabinet a été interrogée sur les remarques de M. Abbott et a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’il y avait “une transparence totale” en ce qui concerne les relations de l’administration du président Xi Jinping.

M. Truss a également mis en garde contre la perspective d’une guerre froide, a-t-elle déclaré: “Je pense qu’il existe actuellement des pratiques en cours, en particulier dans le commerce mondial, qui doivent être contestées.

“Je pense qu’il est juste que nous traitions cela à un niveau pratique, nous examinons quels sont les outils dont nous disposons et nous cherchons à améliorer le fonctionnement de l’Organisation mondiale du commerce.”

Brexit La Grande-Bretagne a déjà demandé à adhérer à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

L’alliance commerciale est composée de 11 nations, dont l’Australie, le Canada et le Japon-Chine ne fait pas partie du groupe.

Mme Truss a souligné l’importance pour le Royaume-Uni de faire des affaires avec des “alliés aux vues similaires”.

Elle a déclaré: “Le point important concernant le commerce avec des alliés partageant les mêmes idées, en rejoignant des organisations comme le CPTPP, c’est que nous développons un commerce auquel font confiance des alliés partageant les mêmes idées et soutiennent le développement d’une économie de libre entreprise fondée sur des valeurs démocratiques.”