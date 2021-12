Nouvelles de la Chine : les autorités chinoises ont modifié la MÉTÉO pour empêcher la pluie de tomber lors du défilé | Monde | Nouvelles

Les célébrations ont été dirigées par le président Xi le 1er juillet sur la place Tiananmen. Cependant, pour empêcher toute pluie de tomber sur le défilé, des chercheurs de l’Université Tsinghua ont découvert que les nuages ​​​​au-dessus étaient recouverts de produits chimiques pour réduire la pollution de l’air et garantir un ciel clair.

Après avoir fait cela, la pluie a été provoquée par les produits chimiques la nuit précédente.

Le document de recherche a déclaré: «Les résultats montrent que les mesures d’urgence ont joué un rôle important dans l’amélioration de la qualité de l’air.

« La pluie artificielle de la nuit du 30 juin a amélioré la qualité de l’air le 1er juillet, mais le rôle joué par la réduction de la pollution était primordial. »

« La raison de ce phénomène était les mesures d’urgence » progressives « , et plus l’événement se rapprochait, plus les mesures devenaient strictes. »

Les chercheurs ont poursuivi : « Étant donné que la pluie artificielle était le seul événement perturbateur au cours de la période, nous pouvons croire que la chute soudaine de la densité des PM2,5 a été causée par les précipitations artificielles. »

Le chef des opérations spatiales des États-Unis, David Thompson, a récemment mis en garde contre la menace que la Chine fait peser sur le pays – son objectif étant tourné vers l’espace extra-atmosphérique.

M. Thompson a qualifié la Chine de « menace énorme » pour les États-Unis.

Il a déclaré à Fox News : « La Chine est une menace énorme, comme vous l’avez entendu et noté.

« Nos capacités sont les meilleures au monde dans l’espace.

« Mais ils évoluent de manière agressive, ils évoluent rapidement et nous devons adapter notre approche.

« Nous devons adapter ce que nous faisons et comment nous le faisons afin de suivre le rythme et de les dépasser.

«Mais ils sont une menace, ils peuvent nous menacer cinétiquement.

« Les Russes ont effectué le 15 novembre un test destructif et anti-satellite et les Chinois ont effectué un test similaire en 2007.

«Ils ont des robots dans l’espace qui peuvent mener des attaques. Ils ont mené des attaques de brouillage et disposent d’une gamme complète de cyber-capacités.

« La Chine est absolument une menace incroyable à laquelle nous devons faire face maintenant et à l’avenir. »