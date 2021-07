Xi Jinping prévient que les nations étrangères vont “se faire défoncer la tête”

Et le professeur Steve Tsang craint que la belligérance croissante de Pékin, en particulier vis-à-vis de Taïwan, n’ait le potentiel de déclencher un « conflit involontaire » potentiellement désastreux. Le professeur Tsang s’exprimait après un discours extraordinaire de Xi Jinping, président de la Chine, lors d’un événement marquant le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC) dans lequel il a averti les forces étrangères de ne pas essayer d'”intimider” son pays.

Xi a ajouté : « Quiconque ose essayer de faire cela aura la tête sanglante contre la Grande Muraille d’acier forgée par plus de 1,4 milliard de Chinois. »

Le professeur Tsang, directeur du China Institute de la London School of Oriental and African Studies (SOAS), a déclaré à Express.co.uk : « Je ne dirais pas que Xi a utilisé un langage plus fort que la normale.

“Au lieu de cela, je dirais qu’il a utilisé un langage inutilement dur qui se retournera contre le monde extérieur.

La Chine de Xi Jinping est le pays le plus peuplé du monde (Image : GETTY)

Les habitants de Pékin regardent le discours de Xi sur grand écran (Image : GETTY)

“Mais son public cible était national et non extérieur, et il bénéficiait d’un fort soutien pour ses paroles dures.”

Néanmoins, son discours a également envoyé un signal clair à tout le monde en dehors de la Chine, a déclaré le professeur Tsang.

Il a expliqué : « Ils confirment l’approche adoptée par Xi envers le reste du monde, à savoir qu’ils sont tenus de respecter la Chine aux conditions de la Chine, et s’ils ne le font pas, ils devraient être prêts à en assumer les conséquences, certains pourraient être plutôt désagréable.

Le président chinois Xi Jinping (Image : GETTY)

“Cette approche est inquiétante, car elle signifie qu’il y a un risque plus élevé que Pékin et Washington se parlent et se considèrent comme une menace, et doit donc être une préoccupation.”

Le professeur Tsang a averti : « Le risque d’un conflit involontaire est plus élevé entre la Chine et les États-Unis maintenant et entre l’URSS et les États-Unis pendant la guerre froide, car l’URSS et les États-Unis n’avaient pas de zones qu’ils ressentaient le besoin d’utiliser la force pour contester .

« Maintenant, la Chine prétend que Taïwan et Xi espère prendre Taïwan et l’intégrer à la Chine, mais Taïwan est une démocratie et un allié majeur des États-Unis non membre de l’OTAN, pour lequel une loi américaine (The Taiwan Relations Act) exige que le gouvernement américain aider Taïwan à se défendre si le statut de Taïwan devait être modifié contre la volonté du peuple taïwanais.

Le président américain Joe Biden (Image: GETTY)

Taïwan est considéré comme un point d’éclair majeur potentiel (Image: GETTY)

« C’est ce qui doit nous inquiéter pour nous et pour tout le monde.

« Personne ne devrait vouloir voir les États-Unis et la Chine engagés dans une confrontation militaire. »

S’exprimant hier, Xi a déclaré : « Nous n’accepterons pas les prédications moralisatrices de ceux qui estiment avoir le droit de nous faire la morale.

La puissance militaire de la Chine en chiffres (Image : Express)

“Nous n’avons jamais intimidé, opprimé ou soumis le peuple d’aucun autre pays, et nous ne le ferons jamais.”

Se référant spécifiquement à Taïwan, il a déclaré : « Personne ne devrait sous-estimer la détermination, la volonté et la capacité du peuple chinois à définir sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale ».

S’exprimant également hier, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a été interrogé sur un rapport selon lequel la Chine avait commencé à construire plus de 100 nouveaux silos de missiles dans une zone désertique de l’ouest du pays.

Image de Xi Jinping sur un écran dans un parc de Pékin (Image : GETTY)

Il a déclaré : « Ces rapports et d’autres développements suggèrent que l’arsenal nucléaire de la RPC augmentera plus rapidement et à un niveau plus élevé que ce qui était peut-être prévu auparavant.

“Cette accumulation est préoccupante. Elle soulève des questions sur l’intention de la RPC.

« Et pour nous, cela renforce l’importance de poursuivre des mesures concrètes pour réduire les risques nucléaires.

“Nous encourageons Pékin à s’engager avec nous sur des mesures pratiques pour réduire les risques de courses aux armements déstabilisatrices – des tensions potentiellement déstabilisantes.”