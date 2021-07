Nouvelles de la Chine : les États-Unis disent qu’ils se BATRONT si la Chine envahit les Philippines – la sonnette d’alarme retentit | Monde | Nouvelles

in

Mer de Chine méridionale: les Philippines déclarent que l’arbitrage est “final”, selon un expert

Les commentaires du secrétaire d’État américain Andrew Blinken sont intervenus le même jour que Pékin s’est vanté d’avoir « repoussé » un navire américain qu’il accusait d’être entré illégalement dans les eaux chinoises à proximité des îles Parcel hier. M. Blinken a publié sa déclaration écrite à l’occasion du cinquième anniversaire d’une décision d’un tribunal arbitral rejetant les vastes revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale, qui englobent la ligne dite des neuf tirets, également contestée par Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et Viêt Nam.

Se référant au rejet par l’administration de l’ancien président Donald Trump des revendications de la Chine sur les ressources offshore dans la majeure partie de la mer de Chine méridionale, M. Blinken a déclaré : « Les États-Unis réaffirment leur politique du 13 juillet 2020 concernant les revendications maritimes en mer de Chine méridionale.

“Nous réaffirmons également qu’une attaque armée contre les forces armées philippines, des navires publics ou des avions en mer de Chine méridionale invoquerait les engagements de défense mutuelle des États-Unis en vertu de l’article IV du traité de défense mutuelle américano-philippin de 1951.

« Nulle part l’ordre maritime fondé sur des règles n’est plus menacé qu’en mer de Chine méridionale.

Le président américain Joe Biden et le chinois Xi JInping (Image: GETTY)

Andrew Blinken, le secrétaire d’État américain (Image : GETTY)

“La République populaire de Chine continue de contraindre et d’intimider les États côtiers d’Asie du Sud-Est, menaçant la liberté de navigation dans cette voie de communication mondiale critique.”

La section mentionnée par M. Blinker indique que « chaque Partie reconnaît qu’une attaque armée dans la zone du Pacifique contre l’une ou l’autre des Parties serait dangereuse pour sa propre paix et sa sécurité et déclare qu’elle agirait pour faire face aux dangers communs conformément à ses processus constitutionnels ».

M. Blinken l’a déjà fait remarquer, notamment lors d’une conversation avec le ministre philippin des Affaires étrangères le 8 avril au cours de laquelle le département d’État a déclaré qu’il “réaffirmait l’applicabilité” du traité à la mer de Chine méridionale.

Hier, des Philippins organisent une manifestation devant l’ambassade de Chine à Manille (Image: GETTY)

Le destroyer de la marine américaine Benfold est entré dans les eaux sans l’approbation de la Chine, violant gravement sa souveraineté et sapant la stabilité de la mer de Chine méridionale, a déclaré le commandement du théâtre sud de l’Armée populaire de libération.

Un communiqué a suggéré que le navire avait par conséquent été “chassé”, ajoutant: “Nous exhortons les États-Unis à cesser immédiatement de telles actions provocatrices”.

Le 12 juillet 2016, la Cour permanente d’arbitrage de La Haye a statué que la Chine n’avait aucun titre historique sur la mer de Chine méridionale, une décision que Pékin a déclaré qu’elle ignorerait.

Donald Trump, l’ancien président américain (Image : GETTY)

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian (Image : GETTY)

Le Benfold a affirmé les droits et libertés de navigation à proximité des îles Paracel conformément au droit international, a déclaré la marine américaine dans un communiqué.

Les îles sont revendiquées par la Chine, Taïwan et le Vietnam, qui nécessitent soit une autorisation, soit une notification préalable avant le passage d’un navire militaire.

Le communiqué de l’US Navy ajoute : « En vertu du droit international tel qu’il est reflété dans la Convention sur le droit de la mer, les navires de tous les États, y compris leurs navires de guerre, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.

Mer de Chine méridionale cartographiée (Image : Express)

« En menant cette opération, les États-Unis ont démontré que ces eaux sont au-delà de ce que la Chine peut légalement revendiquer comme sa mer territoriale, et que les lignes de base droites revendiquées par la Chine autour des îles Paracels sont incompatibles avec le droit international. »

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lundi lors d’un briefing régulier que les États-Unis nuisaient à la paix et à la stabilité dans la région.

Pendant ce temps, aux Philippines, plus de 100 militants se sont rassemblés devant un bâtiment abritant le consulat chinois pour faire pression sur Pékin pour qu’il respecte la décision arbitrale et autorise les Philippins à pêcher librement dans la mer de Chine méridionale.

La puissance militaire chinoise en chiffres (Image : Express)

La foule a défilé avec un drapeau philippin et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « La Chine sort de la mer des Philippines occidentale » et « La Chine sort de nos eaux ».

Manille fait référence à la partie de la mer de Chine méridionale qu’elle revendique comme la mer des Philippines occidentale.

Fernando Hicap, chef d’une fédération de petits groupes de pêcheurs, a déclaré : « Depuis que notre tribunal a statué sur la victoire, il n’y a eu aucun changement.

“Il y a toujours la présence des garde-côtes chinois, la milice chinoise dans la mer des Philippines occidentale.”