Nouvelles de la Chine: Paiement annuel d’aide de 18 millions de livres sterling à la «croyance des mendiants» de la Chine, déclare le patron du groupe de réflexion | Politique | Nouvelles

Et le directeur du groupe de Bruges, Robert Oulds, était soutenu par le député conservateur David Jones, qui était également déconcerté par la nouvelle – tout en se félicitant de l’annonce faite hier par le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab selon laquelle l’aide à l’étranger était considérablement réduite. S’exprimant hier, M. Raab a déclaré que le Royaume-Uni réduisait l’aide étrangère à la Chine de 95%, le budget de 900 000 £ étant réservé aux groupes promouvant les droits de l’homme et la démocratie dans le pays sous domination communiste.

Le chancelier Rishi Sunak a réduit la part du PIB consacrée à l’aide étrangère de 0,7% à 0,5% dans son budget de novembre, soit une réduction globale de 4 milliards de livres sterling.

Sur ce montant, 18 millions de livres sterling avaient été versés chaque année à la Chine, un chiffre que le président de la commission des affaires étrangères, Tom Tugendhat, a qualifié d ‘«extraordinaire».

M. Oulds a accepté, déclarant à Express.co.uk: «La Chine nous doit des milliards de livres pour les dommages que leur laboratoire de Wuhan nous a causés.

Il a expliqué: «La Chine est la deuxième économie mondiale et deviendra bientôt la plus grande.

«Il a un programme spatial et possède des armes nucléaires.

«Il se comporte de manière autoritaire dans la région, étouffe la démocratie à Hong Kong et a un bilan troublant en matière de droits humains au Xinjiang.

«Il est inacceptable qu’il reçoive un sou de l’argent des contribuables britanniques.»

S’adressant aujourd’hui à la commission du développement international, M. Rab a déclaré: «Ce que j’ai essayé de faire, le plus tôt et le plus proactivement possible, c’est de vous donner le titre des allocations et il y a eu des collègues de tous les côtés de la Chambre qui ont rongé le peu pour moi de faire.

“Mais, comme je l’ai dit, le processus normal, via DevTracker et le Budget supplémentaire des dépenses, pour fournir des détails plus granulaires arrive beaucoup, beaucoup plus tard.

“Nous adoptons certainement cette transparence et j’espère que venir à votre comité et publier autant que nous en avons à ce stade par le biais d’une déclaration ministérielle écrite la veille démontre cette bonne volonté.”

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas fait cette annonce aux Communes, M. Raab a ajouté: «Tout d’abord, nous n’établirions normalement pas les allocations thématiques, les dépenses, à ce stade précoce de l’exercice.

«En fait, je pense que c’est presque sans précédent. Donc, ce que j’ai essayé de faire, c’est de présenter les données brutes, ventilées par allocation.

“Nous n’avons rien fait d’autre que d’une manière totalement transparente, nous l’avons donné au comité, et même aux membres de la Chambre, la veille, précisément pour que vous puissiez me griller pendant les deux heures que vous m’avez ici aujourd’hui. . »