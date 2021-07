Nouvelles de la Chine : Pékin a mis en garde après l’envoi d’un navire espion en Australie – “Nous avons une grande capacité !” | Monde | Nouvelles

in

Le vaste exercice militaire biennal Talisman Saber d’une durée de deux semaines a débuté la semaine dernière. Cet exercice d’entraînement au large des côtes australiennes mettra à l’épreuve tous les éléments importants de la coopération, de la coordination et des opérations militaires alliées. Six pays y participent, tandis que six autres pays ont envoyé des observateurs, mais la Chine n’est clairement pas aussi bienvenue que les autres.

En effet, pour la première fois, la Chine a envoyé deux grands navires de surveillance modernes pour surveiller de très près les procédures.

Mais le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a déclaré que cet exercice militaire intense « envoie un message à nos amis et à nos ennemis que nous entretenons les relations les plus profondes avec les États-Unis ».

Il a averti que le partenariat de l’Australie avec un certain nombre de superpuissances mondiales, dont le Royaume-Uni, devrait également “envoyer un message fort au Parti communiste”.

M. Dutton a déclaré en regardant l’action dans la zone d’entraînement de Shoalwater Bay: “Cela envoie un message à nos amis et à nos ennemis que nous avons les relations les plus profondes avec les États-Unis.

“Notre partenariat avec l’Amérique, avec le Japon, avec le Royaume-Uni, avec la Nouvelle-Zélande et avec d’autres dans la région indo-pacifique devrait envoyer un message fort au Parti communiste et aux autres que nous avons une grande capacité, nous avons une grande dissuasion, et nous ferons tout ce qu’il faut pour maintenir la paix dans notre région.

Le ministre de la Défense a ajouté : « Nous sommes surpris qu’il y ait deux navires, mais évidemment, les Chinois ont pris la décision d’avoir une plus grande présence.

“Nous nous attendrions à ce qu’ils opèrent et se conduisent dans le respect des règles du droit international.”

L’ancien contre-amiral de la Royal Australian Navy et professeur adjoint à l’ANU, James Goldrick, a déclaré que le pays devait reconnaître la présence de la Chine comme la “nouvelle normalité”.

« Ils sont intéressés car c’est l’exercice le plus substantiel de ce type.

“Et ils sont intéressés parce qu’ils peuvent être intéressés.

“Je pense qu’ils voudraient écouter et regarder autant qu’ils le peuvent.”

Mais il a également averti : « Vous avez des forces navales sophistiquées et substantielles.

« Vous avez des moyens aériens sophistiqués et importants. Et vous avez une activité terrestre sophistiquée et substantielle.

« Ensuite, allez voir la taille de la zone d’exercice.

“Si vous voulez vraiment mener une opération pratique de collecte de renseignements sur tout cela, même deux de ces gros navires chinois essaieront d’arracher tout cela.”

En dehors de l’Australie, les États-Unis sont le principal participant à l’exercice militaire, le Canada et la Nouvelle-Zélande y prenant également part.

Le Japon a envoyé un contingent de spécialistes et pour la première fois, la Corée du Sud a déployé un navire de guerre.