Le document est destiné à résoudre les différends entre les agences de renseignement considérant différentes théories sur la façon dont le coronavirus a émergé, y compris une théorie autrefois rejetée selon laquelle le virus s’était échappé de l’Institut de virologie de Wuhan – bien que ses conclusions ne soient pas concluantes. Fu Cong, directeur général du département de contrôle des armements du ministère des Affaires étrangères, a déclaré lors d’une conférence de presse aujourd’hui : « La Chine bouc émissaire ne peut pas blanchir les États-Unis.

“S’ils veulent accuser sans fondement la Chine, ils feraient mieux d’être prêts à accepter la contre-attaque de la Chine.”

S’exprimant également aujourd’hui, un responsable de la Maison Blanche a déclaré que M. Biden avait été informé du rapport classifié.

Il a ajouté : « Nous sommes impatients de partager bientôt un résumé non classifié des principaux jugements. »

Les responsables américains ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que l’examen conduise à des conclusions fermes après que la Chine ait entravé les efforts internationaux antérieurs pour recueillir des informations clés sur le terrain.

L’un d’eux a suggéré que le rapport indiquerait probablement des pistes d’enquête supplémentaires que les responsables pourraient poursuivre, y compris les demandes de la Chine qui sont susceptibles d’aggraver encore les tensions avec Pékin à un moment où les liens du pays avec Washington sont au plus bas depuis des décennies.

La Chine insiste sur le fait qu’une fuite de laboratoire était hautement improbable et a ridiculisé une théorie selon laquelle le coronavirus s’est échappé d’un laboratoire à Wuhan, la ville où les infections au COVID-19 sont apparues fin 2019.

Une équipe conjointe OMS-chinoise a visité l’Institut de virologie de Wuhan – mais les États-Unis sont préoccupés par l’accès accordé à l’enquête.

Lorsqu’on lui a demandé si la Chine cesserait de parler du laboratoire de Fort Detrick si le rapport américain concluait que le virus n’avait pas fui d’un laboratoire chinois, Fu a répondu : « C’est une question hypothétique, vous devez la poser aux États-Unis. »

Fu a nié que la Chine était engagée dans une campagne de désinformation.

COVID-19 a tué 4,6 millions de personnes dans le monde, mais ses origines précises restent entourées de mystère.

Les premiers cas officiellement confirmés sont apparus à Wuhan en décembre 2019 et les agences américaines ont commencé à en rechercher les origines peu de temps après.

Plus tôt ce mois-ci, un dossier préparé par des républicains siégeant au comité des affaires étrangères de la Chambre a affirmé que le virus avait fui du laboratoire de Wuhan et qu’il était temps de « rejeter complètement » le marché humide de la ville comme source de la maladie.

Dans une déclaration publiée peu de temps après, le membre du Congrès texan Mike McCaul, le républicain de rang du comité, a déclaré: «Nous pensons que le virus a fui fin août ou début septembre 2019.

« Lorsqu’ils ont réalisé ce qui s’était passé, les responsables du Parti communiste chinois et les scientifiques du WIV ont commencé à couvrir frénétiquement la fuite, notamment en mettant leur base de données de virus hors ligne au milieu de la nuit et en demandant plus d’un million de dollars pour une sécurité supplémentaire.

« Mais leur dissimulation était trop tardive – le virus se propageait déjà dans toute la mégapole de Wuhan.

« En un mois, les images satellites montrent une augmentation significative du nombre de personnes dans les hôpitaux autour du WIV avec des symptômes similaires à COVID-19. »

La Chine a rejeté les allégations du rapport.