Nouvelles de la Chine : Pékin déploie des avions de combat dans le détroit de Taïwan dans une démonstration de force effrontée | Monde | Nouvelles

Un député de Taïwan prévient que Xi Jinping poursuivra probablement l’invasion

La démonstration de force intervient alors qu’une délégation américaine visite l’île, le deuxième voyage de ce type ce mois-ci. Le colonel principal Shi Yi, porte-parole du commandement du théâtre oriental de l’APL, a déclaré que le groupe avait « continué d’organiser des forces navales et aériennes pour patrouiller avec une préparation au combat dans le détroit de Taiwan », ajoutant que « de telles actions sont nécessaires en réponse à la traversée du détroit ». situation ».

La Chine affirme que l’île de Taïwan fait partie de la Chine et que défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale est la mission sacrée de l’APL et de la politique d’une seule Chine.

Après le sommet virtuel entre les présidents chinois et américain au cours duquel le président américain Joe Biden a souligné que les États-Unis ne soutenaient pas le sécessionnisme taïwanais, les États-Unis ont de nouveau envoyé une délégation du Congrès sur l’île de Taïwan vendredi pour une visite.

Les autorités législatives de Taïwan ont adopté mardi dernier un budget supplémentaire de 6,47 milliards de livres sterling (8,63 milliards de dollars) pour la marine et l’aviation de l’île afin de contrer la modernisation militaire de la partie continentale de la Chine et son « comportement de plus en plus agressif ».

Bien que les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement l’île en tant qu’État indépendant, Washington s’est engagé à protéger l’île.

La Chine a déployé d’autres combattants dans la région pour rappeler sa force (Image : .)

La Chine met en garde Taïwan dans une démonstration de force (Image: Twitter)

L’équipement mis en place par Taïwan comprend des missiles anti-navires côtiers, des missiles anti-aériens, des missiles de précision à longue portée, des navires pour la marine et d’autres pour les garde-côtes, des drones, des missiles de croisière air-sol Wan Chien et Hsiung Missiles Sheng.

La Chine affirme que le matériel supplémentaire ne dissuadera pas ni ne concurrencera l’écart de puissance entre les deux ennemis.

Les États-Unis et leurs alliés ont accru leur présence dans la mer de Chine méridionale et la région indo-pacifique.

Cette semaine, l’APL a suivi et surveillé un navire de guerre américain lorsque ce dernier a transité par le détroit de Taïwan dans ce que la Chine a qualifié de « mesure risquée et provocatrice ».

La Chine a averti les États-Unis de « ne pas jouer avec le feu » à propos de Taïwan (Image: .)

Taiwan est pris en charge par du matériel fabriqué aux États-Unis (Image: .)

Le président Xi Jinping lors d’un sommet virtuel avec son homologue américain, Joe Biden l’a averti de « ne pas jouer avec le feu » sur Taïwan.

M. Biden a cependant réaffirmé son soutien à la démocratie à Taïwan.

Parlant du navire américain naviguant près de la zone, le colonel Shi Yi, porte-parole du commandement du théâtre oriental de l’APL, a déclaré : forces pour suivre et surveiller le navire tout au long de son parcours en état d’alerte élevé.

Le colonel Shi a ajouté : « Les troupes de commandement prendront toutes les mesures nécessaires pour contrer résolument toutes les menaces et provocations, et sauvegarder fermement la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale. »

La Chine présente son nouveau matériel militaire (Image : .)

De son côté, Taïwan s’est engagé à se défendre contre la Chine.

Le porte-parole de Taïwan, Xavier Chang, a déclaré : « Depuis que le président Biden a pris ses fonctions, le gouvernement américain a constamment démontré son soutien indéfectible à Taïwan par des actions concrètes.

Il a ajouté : « Taïwan montrera une ferme détermination à se défendre. »

Alors que les problèmes de sécurité se déplacent toujours plus vers l’Est, beaucoup suggèrent que Taïwan et la mer de Chine méridionale deviendront un nouveau front pour une guerre froide entre la Chine et les États-Unis.

Les États-Unis ont accru leur présence en mer de Chine méridionale (Image : .)

Le président Xi a déclaré son intention d’établir une « armée de classe mondiale » avant le milieu de ce siècle.

L’évaluation du Pentagone interprète cela comme signifiant « que Pékin cherchera à développer une armée d’ici le milieu du siècle qui soit égale ou dans certains cas supérieure à l’armée américaine, ou à celle de toute autre grande puissance que la RPC considère comme une menace. . »

Les États-Unis et la Chine ont augmenté leurs capacités de guerre conventionnelle ces derniers temps.

Les missiles hypersoniques, les sous-marins à propulsion nucléaire et les systèmes de défense plus sophistiqués ont fait écho à la notion d’une nouvelle guerre froide et d’une course au pouvoir dans la région.

La dernière sortie de la Chine dans des zones proches de Taïwan suggère que les démonstrations de force devraient se poursuivre pendant un certain temps.