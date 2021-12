Nouvelles de la Chine : Pékin lance un sombre avertissement à Joe Biden concernant le boycott des Jeux olympiques d’hiver | Monde | Nouvelles

En réponse à l’annonce du boycott par les États-Unis, le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé le pays pour avoir tenté de « perturber » les jeux, avertissant qu’il « payera le prix de ses erreurs ».

La Maison Blanche a confirmé hier qu’elle organiserait un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, en guise de protestation contre « les crimes contre l’humanité au Xinjiang et d’autres violations des droits humains ».

La secrétaire de presse Jen Psaki a déclaré : « L’administration Biden n’enverra aucune représentation diplomatique ou officielle aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing 2022, étant donné le génocide et les crimes contre l’humanité en cours dans le Xinjiang et d’autres violations des droits humains.

« Les athlètes de Team USA ont tout notre soutien.

« Nous serons derrière eux à 100 % alors que nous les encourageons depuis chez nous.

« Nous ne contribuerons pas à la fanfare des jeux. »

Mardi, la Nouvelle-Zélande a appuyé les États-Unis, le vice-Premier ministre Grant Robertson ayant confirmé que le pays n’enverrait pas de représentants diplomatiques au niveau ministériel.

M. Robertson a cité le Covid-19 comme principale raison, mais a ajouté : « nous avons clairement fait part à la Chine à de nombreuses reprises de nos inquiétudes concernant les questions de droits de l’homme ».

Auparavant, les autorités chinoises avaient qualifié le boycott de « posture et manipulation politique », affirmant que les diplomates américains n’avaient même pas été invités à Pékin en premier lieu.

Liu Xiaoming, l’ancien ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, a déclaré que les Jeux olympiques n’étaient « pas une scène de posture et de manipulation politiques ».

Il a ajouté : « Les politiciens américains continuent de vanter un ‘boycott diplomatique’ sans même être invités aux Jeux.

« Ces vœux pieux et cette démagogie pure visent la manipulation politique », a-t-il déclaré.

« C’est une grave parodie de l’esprit de la Charte olympique, une provocation politique flagrante et un grave affront aux 1,4 milliard de Chinois.

« Cela ne fera que faire en sorte que le peuple chinois et le monde voient clairement la nature anti-chinoise et l’hypocrisie des politiciens américains. »

Pendant ce temps, l’ambassade de Chine à Washington a qualifié le boycott d’« acte prétentieux » et de « manipulation politique ».

Plus tôt lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a menacé de « contre-mesures résolues » non spécifiées si un boycott était annoncé.

Il a également accusé Washington d' »avoir vanté un ‘boycott diplomatique’ sans même être invité aux Jeux ».