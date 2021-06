Nouvelles de la Chine : Pékin riposte aux allégations de fuite de Wuhan insistant sur “aucune preuve” de complot | Monde | Nouvelles

Il y a une pression internationale croissante pour en savoir plus sur les origines de la pandémie qui a tué plus de 3 millions de personnes dans le monde et le président américain Joe Biden a ordonné la semaine dernière à ses assistants de trouver des réponses. L’OMS a réagi à l’annonce de Biden selon laquelle les agences de renseignement poursuivaient des théories rivales, y compris la possibilité d’un accident de laboratoire en Chine, en affirmant que la recherche était “empoisonnée par la politique”. Covid a été identifié pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan en Chine en décembre 2019, tandis que le premier patient italien a été détecté le 21 février de l’année dernière dans une petite ville près de Milan.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré qu’il n’y avait “aucune preuve” que la maladie provienne de Wuhan.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, il a déclaré : “Récemment, de nombreux experts et universitaires internationaux ont remis en question et critiqué la pratique américaine consistant à politiser la question de la recherche de l’origine.

“Le scientifique australien Dominic Dwyer, membre de l’équipe d’experts de l’OMS, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer la théorie de l’évasion du laboratoire.

“Pete Daszak, membre de l’équipe d’experts et universitaire américain, a déclaré que lui et d’autres chercheurs qui s’étaient rendus à Wuhan pour des études sur la recherche de l’origine avaient publié une mine de données soutenant une le manque de données a suggéré un incident de laboratoire.

LIRE LA SUITE : Kim Jong-un exécute un homme pour avoir vendu illégalement des films sud-coréens

“Daszak a qualifié les “rapports de renseignement” américains de “politiques et non scientifiques”.

“Angela Rasmussen, virologue à l’Université Columbia, a déclaré que” la chose la plus frustrante au sujet des origines du SAR-CoV-2 a été la façon crédule dont les médias ont traité cela comme un débat entre deux hypothèses également plausibles. le débat sur le changement climatique ».

“Il y a les données et puis il y a la fausse équivalence.”

Cela vient du fait que des échantillons d’une étude suggérant que le coronavirus circulait hors de Chine en octobre 2019 ont été à nouveau testés à la demande de l’Organisation mondiale de la santé (OMC), ont déclaré deux scientifiques qui ont dirigé la recherche italienne.

Cependant, une étude publiée l’année dernière a suggéré que des anticorps dirigés contre le virus ou un variant ont été détectés en Italie en 2019.

Cela a incité les médias d’État chinois à suggérer que le virus n’était peut-être pas originaire de Chine, bien que les chercheurs italiens aient souligné que les résultats soulevaient des questions sur le moment où le virus est apparu pour la première fois plutôt que sur l’endroit.

“L’OMS nous a demandé si nous pouvions partager le matériel biologique et si nous pouvions refaire les tests dans un laboratoire indépendant.

Nous avons accepté”, a déclaré Giovanni Apolone, directeur scientifique de l’une des principales institutions, l’Institut du cancer de Milan (INT).

La demande de l’OMS n’a pas été signalée auparavant.