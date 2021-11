Nouvelles de la COP26 : le camouflet de Xi Jinping révèle qu’il se considère comme « au-dessus du reste des dirigeants mondiaux » | Monde | Nouvelles

Le dirigeant chinois a envoyé à la place son ministre des Affaires étrangères, appelé Wang Yi, qui négociera avec les dirigeants mondiaux au nom de Xi. Cette décision politique place immédiatement Xi Jinping au-dessus de toutes les autres premières, car ils doivent négocier à un niveau de pouvoir inférieur, avec le ministre chinois des Affaires étrangères. S’adressant à Express.co.uk Anders Corr, directeur de Corr Analytics, a déclaré : « Si Wang Yi veut parler de climat, il devrait être invité à le faire avec les ministres des Affaires étrangères et le secrétaire d’État, mais ne devrait pas être autorisé à franchir le pas. une rencontre directe avec les chefs d’État britanniques, européens, américains, japonais, indiens et alliés.

« Le ministère chinois des Affaires étrangères a promis que Xi se présenterait pour prononcer un » discours important « aux participants à Rome, mais cela le place à un niveau plus élevé qu’eux, pas en tant que négociateur égal.

« Cet arrangement, du point de vue du protocole, était apparemment une concession avancée majeure et malheureuse à la Chine qui était hautement symbolique en plaçant Xi au-dessus du reste des dirigeants mondiaux.

« Ils sont apparemment si désespérés pour sa participation qu’ils ont permis que cela se produise.

« Il utilise avec succès la capacité de la Chine à faire échouer les accords climatiques à son avantage.

M. Corr a déclaré que c’était une erreur de la part des dirigeants mondiaux d’accepter de mener les négociations de la COP26 avec Xi Jinping par l’intermédiaire de son émissaire, Wang Yi.

L’expert en géopolitique a ajouté que cela donnerait au président chinois un avantage où Pékin pourrait remettre en question et « trouver la ligne de fond » sur les engagements d’émissions de carbone des principaux courtiers internationaux en énergie, mais à son tour, les dirigeants mondiaux seraient tenus à l’écart de la connaissance du pleines intentions du Premier ministre chinois.

Il a déclaré: « La décision de Xi de ne pas assister à la COP26 est probablement multi-causale, allant de la distanciation sociale continue due à COVID-19 au maintien de son pouvoir à Pékin, et à l’évitement des droits de l’homme et des critiques environnementales à l’étranger, où il a beaucoup moins de contrôle sur son alentours.

« Ce qui n’est pas souvent mentionné, c’est qu’en envoyant Wang Yi à sa place pour des négociations directement avec les chefs d’État européens et américains, Xi a utilisé avec succès une tactique de négociation standard qui lui donne un avantage.

Au lieu d’assister au sommet sur le changement climatique, le président chinois a appelé les pays développés à « apporter un soutien pour aider les pays en développement à mieux faire » pour faire face à la crise climatique.

Le Premier ministre chinois a écrit une déclaration à la conférence sur le climat Cop26 qui ne prend aucun nouvel engagement important de sa nation.

Il a plutôt exhorté toutes les parties à prendre des mesures plus énergiques pour « relever conjointement le défi climatique ».

Le chef du bureau politique chinois a déclaré que son pays « accélérerait la transition énergétique verte et sobre en carbone, développerait vigoureusement les énergies renouvelables et planifierait et construirait de grandes centrales éoliennes et photovoltaïques ».