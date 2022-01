Nouvelles de la Corée du Nord : des enfants danseurs remercient Kim Jong-un lors d’un étrange concert à Pyongyang | Monde | Des nouvelles

La Corée du Nord a inauguré la nouvelle année avec un étrange concert pour enfants, avec des chansons sur la lutte contre la pandémie de COVID-19 et la lutte contre les États-Unis. Des images du concert montrent des enfants dansants déguisés en bouteilles de désinfectant pour les mains tandis que les paroles exhortent les enfants à suivre les règles pour éviter les « gros problèmes ». Les enfants ont chanté : » Désinfectons-nous de la bonne manière. Ne coupez pas les coins ronds, ne vous détendez pas ou il y aura de gros problèmes. »

Les enfants sont ensuite entrés sur scène en costumes de thermomètre affirmant que leurs températures n’étaient jamais trop élevées.

La performance mettait également en vedette une poupée écolière surdimensionnée qui appelle les enfants du pays à garder les « salles de classe bien-aimées de Kim Jong Un » exemptes de virus.

Les utilisateurs des médias sociaux ont comparé la poupée d’écolière surdimensionnée à une poupée d’apparence similaire dans la série à succès Squid Game de Netflix.

Une autre chanson impliquait des enfants déguisés en soldats jouant sous le slogan « Mort aux impérialistes américains ! »

Les enfants ont chanté les louanges de Kim Jong-un en tant que « père » et du parti au pouvoir en tant que « mère ».

Ils ont également remercié le parti au pouvoir et Kim Jong-un pour leur avoir donné « rires et bonheur ».

L’événement de concert annuel est destiné à promouvoir le patriotisme et la loyauté chez les jeunes enfants.

Après le concert, des milliers de personnes en Corée du Nord ont organisé un rassemblement pour démontrer leur « loyauté politique » envers le régime.

Il a poursuivi: « Le travail de prévention des épidémies d’urgence devrait être une priorité absolue dans le travail de l’État. »

La Corée du Nord, qui a imposé un blocus strict pour empêcher la propagation du coronavirus, s’est retrouvée avec des pénuries alimentaires.

Pyongyang affirme n’avoir jamais enregistré un seul cas de COVID-19.

Le leader de la RPDC a suggéré de maintenir indéfiniment des mesures anti-Covid strictes.