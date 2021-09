Nouvelles de la Corée du Nord : Kim Jong-un pourrait être ouvert aux pourparlers américains après le défilé de Pyongyang | Monde | Nouvelles

Corée du Nord : la crise de la malnutrition s’aggrave pour la population

L’État ermite a organisé un défilé pour marquer son 73e anniversaire, à partir de mercredi à minuit. Des milliers de gardes rouges ouvriers-paysans, un groupe paramilitaire contrôlé par l’État, ont défilé devant le dictateur Kim Jong-un.

Certains des participants étaient vêtus de combinaisons de protection contre les matières dangereuses orange, avec des couvre-visages et un appareil respiratoire, en référence apparente à la pandémie de coronavirus.

Cependant, les observateurs ont noté que, contrairement aux défilés précédents, aucun missile balistique n’était exposé.

Kim Jong-un ne s’est pas non plus adressé à la foule, comme il l’a fait à plusieurs reprises.

Cela a suscité des spéculations que Pyongyang pourrait être prêt à reprendre les négociations avec les États-Unis, qui ont stagné en 2019.

Il y a des spéculations que la Corée du Nord pourrait reprendre les pourparlers avec les États-Unis (Image: GETTY)

Les Nord-Coréens regardent le défilé du 73e anniversaire (Image: GETTY)

Le professeur Yang Moo-jin, de l’Université des études nord-coréennes de Séoul, a affirmé que la marche visait un public nord-coréen.

Il a déclaré : « Le défilé semble être strictement conçu comme une fête nationale visant à promouvoir l’unité nationale et la solidarité du régime.

“Il n’y avait pas d’armes nucléaires et Kim n’a pas donné de message pendant qu’il était là, ce qui pourrait être destiné à garder l’événement discret et à laisser une marge de manœuvre pour de futurs pourparlers avec les États-Unis et la Corée du Sud.”

Donald Trump a rencontré Kim Jong-un à trois reprises au cours de sa présidence, dans le but de persuader la Corée du Nord de renoncer à son arsenal nucléaire.

LIRE LA SUITE: « La confiance a disparu » L’UE s’en prend à Joe Biden avant une réunion commerciale cruciale

Certains participants ont défilé dans des combinaisons de protection contre les matières dangereuses orange (Image: GETTY)

Les deux dirigeants ont tenu des sommets en 2018 et 2019, respectivement à Singapour et à Hanoï, et se sont également rencontrés à la frontière coréenne.

Cependant, aucun accord n’a été trouvé, car les États-Unis ont refusé les demandes nord-coréennes d’allégement des sanctions.

KCNA, une agence de presse contrôlée par l’État nord-coréen, a décrit les célébrations du 73e anniversaire, qui ont eu lieu dans la nuit sur la place Kim Il Sung.

Il a déclaré: «À la fin du défilé, des feux d’artifice ont de nouveau été tirés et une soirée de gala de jeunes et d’étudiants a commencé sur la place.

A NE PAS MANQUER

La Corée du Nord “propose une technologie dangereuse” alors que l’OTAN sonne l’alarme nucléaire [SHOCK]

Kim Jong-un demande une “action urgente” pour lutter contre le changement climatique [REVEAL]

Xi Jinping fait face à une révolte contre la propagande “dégoûtante” dans les manuels scolaires [INSIGHT]

Kim Jong-un lors du défilé à Pyongyang (Image : GETTY)

Contrairement aux défilés précédents, aucun missile balistique n’était exposé [stock photo] (Image : GETTY)

«Kim Jong Un a chaleureusement salué les foules enthousiastes et enthousiastes pendant longtemps.

“Tous les participants ont exprimé la plus grande gloire et la plus profonde gratitude à Kim Jong Un, un héros hors pair qui démontre pleinement la nouvelle ère de prospérité globale du pays et notre première ère d’État avec son amour ardent et son dévouement envers le pays et le peuple.

La Corée du Nord est dirigée comme une dictature communiste depuis sa création en 1948.

Le pays a été formé à partir de la partie de la Corée occupée par les troupes soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Corée du Nord : un défilé militaire montre de nouveaux missiles balistiques

En 1950, la Corée du Nord envahit son voisin sudiste anticommuniste, déclenchant une guerre qui dura plus de trois ans.

Les troupes sud-coréennes ont été renforcées par une coalition de l’ONU dirigée par les États-Unis, tandis que les troupes chinoises ont soutenu les Nord-Coréens.

La guerre s’est terminée par un cessez-le-feu en juillet 1953, bien que les deux Corées restent techniquement en état de guerre.

Donald Trump a rencontré Kim Jong-un à trois reprises en tant que président (Image: GETTY)

La Corée du Nord a passé l’année dernière à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Bien qu’il n’ait encore officiellement admis aucun cas, un certain nombre de villes ont été contraintes à l’isolement et la frontière avec la Chine a été fermée.

Le renforcement de la sécurité à la frontière chinoise a entraîné une forte baisse de la contrebande, provoquant des pénuries alimentaires dans toute la Corée du Nord.