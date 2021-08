Nouvelles de la crème glacée avec une torsion: Jeff Bezos a sa propre machine à servir à domicile de la marque populaire de LA

(Photo Instagram via @cvtsoftserve)

Cette nouvelle d’une semaine ne se qualifie pas exactement comme une boule, mais elle est liée à la crème glacée, alors creusez quand même.

Directement à partir des fichiers des milliardaires qui peuvent avoir tout ce qu’ils veulent, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est apparemment le nouveau propriétaire de sa propre machine à crème glacée molle à domicile.

CVT Soft Serve, basé à Los Angeles, fournisseur d’une recette populaire et exclusive de chocolat, de vanille et de torsion généralement servie à partir de quelques camions mignons, a installé l’une de leurs machines CVTeeny dans la maison de Bezos à Los Angeles. Le propriétaire de CVT, Joe Nicchi, en a parlé sur Instagram, partageant une photo de lui avec un tas de boîtes devant une porte de manoir.

“Je ne m’attends pas à ce que vous croyiez ce que je m’apprête à vous dire, mais c’est 100% vrai”, a écrit Nicchi. « J’essaie toujours de gérer cela mentalement. Je viens de faire une livraison de crème glacée à un gars qui a maintenant CVT en pression dans sa maison 24h / 24 et 7j / 7. Merci Jeff Bezos d’être notre premier client résidentiel #CVTeeny.⁣ Quoi. L’actuel. Putain ?!?⁣”

Vice a d’abord repéré le message social et a essayé de faire en sorte que Nicchi offre plus de détails, y compris le coût d’une machine personnelle de service doux, mais pas de chance.

CVT et ses propriétaires de greffes de la côte Est présentent leur produit comme la « crème glacée molle la plus savoureuse à l’ouest de l’Atlantique ». La machine CVTeeny pour Bezos est la première installée dans une maison et non dans un restaurant. Les machines ressemblent à une petite version des camions crème et marron de l’entreprise.

Business Insider a deviné que la machine avait été installée dans le manoir de Bezos à Beverly Hills, qu’il a acheté en février 2020 pour 165 millions de dollars. D’autres rapports ont souligné que Bezos avait un faible pour la crème glacée. Il a déjà été aperçu au Milk Bar à New York.