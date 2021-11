Nouvelles de la crise des migrants: Macron a fustigé une « crise de colère » – la France a dit qu’elle devait faire plus | Politique | Nouvelles

Les relations franco-britanniques ont été entraînées à un nouveau creux à la fin de la semaine dernière après que le Premier ministre Boris Johnson a publié une lettre à M. Macron décrivant les propositions du Royaume-Uni pour résoudre le problème sur Twitter. Le président français a émis une réponse ferme, qualifiant M. Johnson de « pas sérieux » et désinvitant le Royaume-Uni de ce qui aurait pu être une réunion importante entre les dirigeants européens.

La réunion a été convoquée après que 27 migrants se sont noyés alors qu’ils tentaient de traverser la Manche mercredi dernier.

Ce groupe comprenait sept femmes – dont une enceinte – et trois enfants.

Compte tenu de ce contexte, qui montre plus que jamais que de nombreuses vies sont menacées par les traversées en cours de la Manche, M. Macron a été invité à cesser d’agir comme un « enfant de cinq ans en colère ».

Sir Iain Duncan Smith a écrit un article cinglant dans le Mail on Sunday, insistant sur le fait que la réponse du président français à la publication de la lettre de M. Johnson était totalement fausse.

Il a écrit: « Au lieu d’un coup de gueule, il aurait dû faire preuve d’humilité. »

L’ancien chef du Parti conservateur a particulièrement attiré l’attention sur le fait que l’inaction de la France intervient malgré une tentative de coopération de la Grande-Bretagne.

Il a écrit : « Après avoir payé 54 millions de livres sterling aux Français pour arrêter les traversées illégales et dangereuses, plus de migrants que jamais se mettent entre les mains des passeurs et traversent la Manche dans des bateaux surpeuplés et fragiles.

Plutôt que de faire bon usage de cet argent, les Français l’ont « gaspillé », selon Sir Iain.

LIRE LA SUITE: L’éruption volcanique de La Palma fait rage après plus de 70 jours

Mais pour l’instant, l’action n’a pas suivi.

Lors de la réunion de dimanche, qui a eu lieu malgré le retrait du ministre de l’Intérieur Priti Patel de la liste des invités, la France a fait valoir que la Grande-Bretagne doit être « responsable » de la résolution du problème en rendant le pays « moins attrayant pour les migrants ».

Sir Iain a noté qu’il existe un « facteur d’attraction » pour les migrants qui se rendent en Grande-Bretagne.

Mais il a exprimé son espoir que le projet de loi sur la nationalité et les frontières donnera moins de droits à ceux qui arrivent illégalement qu’à ceux qui viennent légalement (et, surtout, la sécurité).

Une autre mesure proposée par M. Johnson était la création d’un « accord bilatéral de réadmission » qui permettrait le retour des migrants arrivant illégalement en Grande-Bretagne via la Manche.

Les responsables français se sont également moqués de ce point, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une tentative de copier « l’accord de Dublin » de l’UE sur la relocalisation des demandeurs d’asile, bien que la Grande-Bretagne ait quitté le bloc.

Mais le président du groupe Bow, Ben Harris-Quinney, a rejeté cette affirmation, notant que de tels accords devraient être « déchirés d’un point de vue britannique » et remplacés par de nouveaux traités qui « reflètent les souhaits du public en matière d’immigration ».