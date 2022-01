Nouvelles de la crise des migrants : Patel exhorté à prendre des mesures contre les plans de grève de Channel – ‘Border Farce’ | Politique | Des nouvelles

Le Syndicat des services publics et commerciaux (PCS), qui représente les responsables des frontières et de l’immigration, n’a pas bien accueilli la suggestion du ministre de l’Intérieur selon laquelle les migrants tentant de traverser la Manche depuis la France devraient être refoulés plutôt que emmenés vers les côtes britanniques. Le secrétaire général du groupe, Mark Serwotka, a évoqué l’idée d’une grève, soulignant « nous n’exclurons pas une action revendicative pour l’empêcher [the “turn back” policy] étant effectuée ».

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​répondu rapidement à la suggestion d’une action de grève.

Beaucoup ont suggéré qu’ils préféreraient voir les fonctionnaires des frontières licenciés et remplacés que le ministre de l’Intérieur se plier à leurs menaces.

Sunnybnk a écrit : « S’ils ne l’aiment pas, trouvez un autre emploi. »

Falcon Scott, partageant ce sentiment, a écrit : « Renvoyez toutes les fées et faites venir l’armée !

Dando a ajouté : « Les Border Force ne dirigent pas ce pays.

« Ils devraient faire ce qu’on leur dit ou partir et être remplacés par d’anciens militaires qui feront le travail et le feront mieux. »

Dennise D a écrit que le nom « Border Force » ne rend pas justice au groupe et devrait être remplacé par « Border Farce ».

L’année dernière, Mme Patel a déclaré à la conférence du parti conservateur que le gouvernement intensifierait ses efforts pour « faire reculer les bateaux ».

Maintenant, le ministère de l’Intérieur est poursuivi en justice par le PCS et l’association caritative pour les réfugiés Care4Calais pour sa politique.

M. Serwotka a déclaré : « La légalité de la politique de refoulement est sérieusement remise en question et il est juste que le tribunal décide s’il est illégal de refouler les bateaux de la Manche.

« Nous ne pouvons pas avoir une situation où nos membres pourraient être ouverts à des poursuites civiles et pénales potentielles pour la mise en œuvre d’une politique avec laquelle ils ne sont pas d’accord et savent qu’elle n’est pas sûre. »

Une action de grève a été menacée comme solution de repli en cas d’échec de cette action en justice.

Beaucoup pensent que la tentative du PCS de bloquer la politique est tout à fait erronée.

TRUELYBLUE a écrit : « Une autre Union politisant son rôle ! S’ils refusent de suivre les règles, nombreux sont ceux qui prendraient leur travail ! »