Nouvelles de la date de sortie de la campagne coopérative Halo Infinite pour quand elle sortira

Des nouvelles de la date de sortie ont été partagées pour le moment où la fonctionnalité coopérative Halo Infinite arrivera pour sa campagne.

Il ne sera pas disponible dès le premier jour, mais la nouvelle aventure de Master Chief vaut toujours la peine d’être jouée dès que possible. De nombreuses critiques semblent convenir qu’il s’agit d’un jeu de l’année et que c’est certainement un must pour quiconque, surtout avec son arrivée sur Game Pass.

Le composant multijoueur est disponible depuis un certain temps, mais il faudra un peu plus de temps pour vivre l’histoire main dans la main avec un partenaire.

Halo Infinite a-t-il une campagne coopérative ?

Halo Infinite n’a pas de campagne coopérative le 8 décembre, mais la fonctionnalité sera ajoutée à l’avenir.

Il a été retardé en novembre aux côtés de Forge. Quant à savoir pourquoi il a été retardé, le responsable créatif du jeu, Joseph Staten, a déclaré ce qui suit à Eurogamer :

« Notre priorité numéro un est de nous assurer que tout ce que nous expédions, chaque fois que nous l’expédions, il répond à la bonne barre de qualité sur toutes les plateformes », a déclaré Staten. « Et lorsque nous avons examiné ces deux expériences, la coopérative de campagne et Forge, nous avons déterminé qu’elles n’étaient tout simplement pas prêtes.

« Donc, nous allons garder la coopération de campagne et Forge dans le four un peu plus longtemps, puis lorsqu’ils seront prêts, nous les publierons dans le cadre de notre feuille de route saisonnière l’année prochaine. »

Quand sort la campagne coopérative Halo Infinite ?

Il n’y a pas de date de sortie spécifique pour la sortie de la campagne coopérative Halo Infinite, mais elle pourrait arriver au plus tôt en mai 2022.

En effet, la saison 1 a été prolongée jusqu’au mois ci-dessus et la possibilité de jouer l’histoire avec un ami est ciblée pour la saison 2 au plus tôt.

Quant au moment où Forge arrivera, cela a été annoncé comme objectif pour la saison 3. Par conséquent, nous pourrions attendre la fin de 2022 pour sa mise en œuvre.

Multijoueur

Bien qu’il n’y ait pas de mode à deux joueurs en ligne pour l’histoire, vous pouvez toujours profiter du multijoueur gratuit.

Cela ne coûte rien à vivre et les commentaires des fans ont été largement positifs malgré quelques reproches compréhensibles avec son système de passe de combat et le suivi des statistiques.

