Nouvelles de la famille royale: Buckingham Palace brise le silence sur les mémoires du prince Harry | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex a annoncé qu’il partagerait les « hauts et les bas » de sa vie de royal dans son autobiographie, qui sera publiée lors du jubilé de platine de la reine l’année prochaine. Mais il y a des inquiétudes quant à ce que le livre peut contenir après que Harry a fait un certain nombre de commentaires choquants contre la famille royale plus tôt cette année. Buckingham Palace a déclaré au média PEOPLE qu’il ne ferait aucun commentaire sur le livre que pourrait contenir.

Le palais a déclaré: “Toute clarification sur le livre serait une question pour le duc et la duchesse de Sussex.”

Cependant, l’expert royal Richard Fitzwilliams a averti que Harry pourrait être “totalement imprévisible” avec ses mémoires.

Il a déclaré à The Sun Online : « Sa simple existence est une forme de levier à utiliser potentiellement contre la famille royale dans tout ce qui est à venir.

“Ce livre a le potentiel d’être de la dynamite. Mais le fait est, qu’est-ce que les Sussex veulent vraiment de la famille royale ensuite ? Que veulent-ils qu’ils fassent ?

“Ils sont devenus voyous. C’est un fait. C’est incroyablement inquiétant parce qu’ils sont totalement imprévisibles. Tout est possible.”

Cela vient après que Harry a déclaré dans une déclaration plus tôt cette semaine: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI :

Mise à jour à 9h06: Meghan Markle “pourra peut-être regretter d’avoir brûlé des ponts” dans une interview avec Oprah, prévient un expert

S’exprimant sur Meghan à 40 ans de Channel 5: The Climb To Power, l’auteur royal Tom Quinn a commenté la discussion de Meghan avec le magnat des médias américain. Meghan a affirmé que les efforts pour recevoir un traitement pour ses problèmes de santé mentale avaient été rendus difficiles par son appartenance à The Firm.

Réfléchissant à l’interview, M. Quinn a déclaré: «Je pense que le problème pour Meghan était qu’elle était en colère, elle était contrariée.

“Mais je pense que plus tard, elle pensera ‘Je n’aurais pas dû brûler mes ponts à ce point’.”

L’expert royal Ashley Pearson a fait écho aux remarques de M. Quinn, ajoutant que la duchesse pourrait regretter ses commentaires à l’avenir.

Elle a déclaré: «Certaines personnes pourraient se demander si Meghan peut vivre pour regretter toutes les révélations de l’interview d’Oprah.

“Oprah elle-même a dit par la suite qu’elle était surprise que Meghan dise certaines des choses qu’elle a faites.”

Mise à jour à 8h47: l’engagement post-Megxit de Meghan Markle et du prince Harry envers la reine “est tombé à l’eau”

Angela Levin a affirmé que Meghan et le prince Harry avaient dit à la reine qu’ils “n’utiliseraient pas la monarchie” à des fins lucratives. Cependant, a-t-elle ajouté, ils l’ont fait au cours des derniers mois.

Dans un commentaire pour le Sun, le biographe royal a déclaré: “Combien de fois le prince Harry va-t-il attaquer la famille royale, tout en s’accrochant à tous les meilleurs éléments?”

Elle a poursuivi: “Quand ils sont partis pour l’Amérique, Harry et Meghan ont dit à la reine qu’ils n’utiliseraient pas la monarchie pour gagner de l’argent.

“Cela a complètement disparu et ils ne seront pas arrêtés.”

Le prince Harry et Meghan n’ont jamais déclaré publiquement qu’ils n’utiliseraient pas leur lien royal pour gagner de l’argent.

Mise à jour à 8h21: le père de Meghan Markle, Thomas, se dit prêt à poursuivre la duchesse en justice pour voir Archie et Lili

L’ex-père de Meghan Markle, Thomas Markle, a annoncé son intention de saisir les tribunaux californiens dans “un avenir très proche” pour obtenir le droit de voir ses deux petits-enfants.

Le père de la duchesse n’a pas rencontré Archie Harrison, deux ans, ni le bébé Lilibet Diana depuis leur naissance, après s’être brouillé avec sa fille à l’approche de son mariage royal avec le prince Harry.

Il a dit : « Nous ne devrions pas punir [Lili] pour le mauvais comportement de Meghan et Harry. Archie et Lili sont de jeunes enfants.

“Ce ne sont pas de la politique. Ce ne sont pas des pions. Ils ne font pas partie du jeu.

“Et ils sont également royaux et ont les mêmes droits que n’importe quel autre royal.

“Archie et Lili ne sont que de gentils petits enfants – restons-en là. Je vais demander aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche.”