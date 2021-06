Nouvelles de la famille royale : ce n’est pas fini ! Queen a averti Harry qu’il s’apprêtait à lâcher PLUS de bombes Megxit | Royale | Nouvelles

Le prince Harry a levé le voile sur ce que la vie en tant que membre senior de la famille royale a été pour lui dans une série d’interviews et d’apparitions à la télévision au cours des derniers mois. Et, compte tenu de son nouveau statut d’entrepreneur royal qui a conclu des accords dans le monde du divertissement et du désir du public d’en savoir plus, un commentateur royal pense qu’il est tenu de continuer à s’ouvrir sur la vie au palais, ses luttes et la relation avec sa famille.

Au cours du dernier épisode du podcast Royally Us, les animatrices Molly Mulshine et Christina Garibaldi ont discuté de la possibilité d’une réconciliation entre les Sussex et la famille royale à la suite des révélations et des affirmations récemment faites par le prince Harry et Meghan.

Mme Mulshine a déclaré: “Quelle est la prochaine étape? Quelles autres bombes de vérité va-t-il nous lancer?

“Parce que, vous savez, ils ont ce podcast, il a un gros problème avec Netflix, donc ça va durer un moment, donc je ne sais pas.

“Il va certainement y avoir beaucoup de choses qui vont sortir et les gens veulent l’entendre parler, donc je pense qu’il va donner au public ce qu’il veut donc il va continuer à parler.”

En septembre de l’année dernière, Meghan et Harry ont révélé avoir signé un contrat pluriannuel avec Netflix, pour lequel ils devraient produire des émissions de télévision, des séries documentaires et des programmes pour enfants.

La première série qu’ils ont annoncée était Heart of Invictus, qui se concentrera sur les athlètes qui participeront aux Jeux Invictus de l’année prochaine.

En 2020, les Sussex ont également conclu un accord avec Spotify, pour lequel ils doivent produire et héberger un podcast.

Mme Garibaldi a répondu : “Oui, il va s’épuiser à un moment donné !

« Il doit mettre du temps entre les mises à jour.

“On a traversé quand tu avais 12 ans, on a traversé les époques d’avant, on est passé de 28 à 32… tu vas en manquer !”

En plaisantant, Mme Mulshine a répondu: “Pour notre bien, continuez de parler, s’il vous plaît, car cela nous donne quelque chose à dire, mais je ne sais pas ce que la famille va ressentir à ce sujet.”

Le prince Harry a parlé publiquement de sa famille et des raisons pour lesquelles il a quitté le cabinet pour la première fois depuis sa sortie royale lorsqu’il est apparu dans un épisode du Late Late Show avec James Corden en février.

Mais il a vraiment parlé de ses difficultés et de celles de Meghan, de leur santé mentale et des scènes qui ont précédé Megxit lors de l’interview historique des Sussex avec Oprah Winfrey.

Deux mois plus tard, à la mi-mai, il est apparu sur le podcast Armchair Expert, où il a principalement parlé de sa santé mentale et de sa carrière militaire – mais a également évoqué son éducation, dans ce qui semblait être un affront à la parentalité du prince Charles.

Enfin, il a accusé la famille royale de “négligence totale” et d’avoir ignoré sa demande d’aide lors de la série documentaire qu’il a créée avec Oprah pour Apple TV+.

Au cours de la série, publiée le mois dernier, il a également parlé de son approche de la santé mentale, de la façon dont la mort de la princesse Diana a eu un impact durable sur lui et a avoué qu’il s’était tourné vers l’alcool et la drogue pour engourdir la douleur de sa perte.

