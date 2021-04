Nouvelles de la famille royale: Charles «abandonnera» Meghan et Harry de la famille royale quand King | Royal | Nouvelles

On pense que le prince de Galles prévoyait de réduire le nombre de membres actifs de la famille royale afin d’optimiser le nombre de tâches exercées et les coûts. Mais après le départ choquant de Meghan et Harry du cabinet, un expert royal a affirmé que Charles «abandonnerait» le duc et la duchesse de Sussex lorsqu’il deviendrait roi.

Angela Levin – qui a écrit des livres sur Harry et sa mère Diana – a déclaré que Charles irait de l’avant avec ses plans pour mincir la famille royale.

Mme Levin a déclaré: «Le prince Charles voulait depuis très longtemps réduire la monarchie pour réduire les coûts et faire en sorte que les gens valent l’argent qu’ils ont obtenu des contribuables.

«J’imagine que cela pourrait être le moment où Harry et Meghan seront abandonnés de la famille royale.

«Je pense que le bord extérieur, que la reine a voulu garder ensemble pendant très longtemps pour des raisons sentimentales, qui à son âge, elle ne voulait pas vraiment particulièrement un changement qui, je pense, est compréhensible.

“Mais il veut changer et je pense qu’il le fera.”

Après la mort de son père, le prince Philip, Mme Levin pense que le duc de Cornouailles assumera plus de fonctions.

Elle a poursuivi: «Il accompagnera également la reine, on dit qu’elle sera là pour ouvrir le Parlement le 11 mai et le prince Charles l’accompagnera.

«Je pense que même si elle veut faire ses devoirs, elle prendra du recul, encore plus, ce sera assez difficile de revenir après la pandémie et tout l’isolement.

Meghan a déclaré à l’animateur américain de l’émission de chat qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Harry a également affirmé qu’il avait été coupé financièrement de son père.

À la suite de l’interview à la bombe, la reine a publié une déclaration et a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex seraient toujours “des membres de la famille très aimés”.

La déclaration disait: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

«Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

«Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très appréciés.»

Pour la première fois depuis mars dernier, Harry a retrouvé sa famille lors des funérailles du prince Philip et aurait parlé en privé avec son frère, le prince William, et son père, le prince Charles.