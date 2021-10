Nouvelles de la famille royale : Charles dirigera la transformation radicale de l’entreprise après le Megxit | Royale | Nouvelles

Le prince Charles, 72 ans, est récemment apparu dans une longue interview avec la BBC, exprimant notamment une réelle sympathie pour ceux qui sont en proie à l’anxiété climatique – bien qu’il ait pris soin de ne pas louer les efforts de groupes tels que Insulate Britain pour exprimer leurs préoccupations environnementales. Daniela Elser du New Zealand Herald a décrit sa réaction à l’interview.

Elle a écrit : « En le regardant, quelque chose s’est cristallisé pour moi.

« La famille royale est au milieu d’une renaissance furtive, des professionnels du dévoilement de plaques habiles à discuter avec les retraités aux dirigeants engagés et dynamiques sur des questions telles que le changement climatique, les agressions sexuelles et la santé mentale. »

Pour Mme Elser, l’interview a été un moment éclair, où elle s’est rendu compte que « d’une manière ou d’une autre, sans aucune fanfare, sans communiqués de presse ni même une salve de 41 coups de feu, la maison de Windsor semble avoir décidé de mettre en veilleuse son modus operandi centenaire. «

Ils avaient décidé de « se débarrasser de leurs siècles d’expertise combinée en coupe de ruban et d’émerger, comme des chrysalides, en tant qu’activistes passionnés et vocaux ».

Les jeunes, a-t-il déclaré à la BBC, sont plus conscients du changement climatique et motivés à faire quelque chose, mais ils « n’ont pas tout à fait atteint le sommet pour faire une différence fondamentale ».

Cela survient alors que Meghan et Harry ont dévoilé une décision conçue pour montrer leur propre engagement envers des problèmes similaires de l’autre côté de l’étang.

Mardi, ils ont annoncé qu’ils étaient devenus des « partenaires d’impact » et des investisseurs avec Ethic, une société d’investissement durable basée à New York.

L’éthique examine les performances des entreprises et des secteurs en fonction de critères tels que la justice raciale et le climat.

Annonçant la nouvelle sur le site Web d’Archewell, le duc et la duchesse de Sussex ont commencé: « Quand nous investissons les uns dans les autres, nous changeons le monde… »

La déclaration disait : « Que ce soit par l’investissement de temps (comme avec le mentorat), l’investissement dans la communauté (comme avec le bénévolat) ou l’investissement de fonds (pour ceux qui en ont les moyens), nos choix – de comment et où nous mettre notre énergie – nous définir comme une communauté mondiale.

Sur leur propre site Web, Ethic a écrit que le couple « partage beaucoup de valeurs avec nous, et nous soupçonnons, avec beaucoup d’entre vous également.

« C’est pourquoi nous sommes si heureux qu’ils nous rejoignent en tant que partenaires d’impact. »

Ils ont ajouté que Meghan et Harry sont « profondément déterminés à aider à résoudre les problèmes déterminants de notre époque – tels que le climat, l’égalité des sexes, la santé, la justice raciale, les droits de l’homme et le renforcement de la démocratie – et comprennent que ces problèmes sont intrinsèquement interconnectés ».