Nouvelles de la famille royale en direct alors que Duke meurt à l’âge de 99 ans

Le duc d’Édimbourg avait 99 ans (Photo: .)

Le prince Philip, duc d’Édimbourg, est décédé à l’âge de 99 ans.

La nouvelle a été confirmée par le palais de Buckingham le 9 avril 2021, avec la déclaration suivante: “ C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

Suivez notre couverture continue alors que les hommages au défunt mari de la reine Elizabeth II sont partagés:

