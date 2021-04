Nouvelles de la famille royale: Harry a honte alors que la reine est forcée de mettre fin à la tradition – «Droit» | Royal | Nouvelles

La reine a déclaré qu’aucun membre de la famille royale ne porterait son uniforme militaire pour les funérailles du duc d’Édimbourg samedi. Cette décision est intervenue après que le prince Harry ait été confronté à la perspective humiliante d’être le seul homme royal vêtu d’un costume – car il a récemment été déchu de ses titres militaires honorifiques et ne peut plus porter l’uniforme de cérémonie lors d’événements officiels. Les fans royaux ont réagi avec fureur à la nouvelle et ont accusé Harry d’avoir forcé la main de la reine.

Écrivant sur Twitter, une personne a déclaré: «Je pense qu’il est complètement faux que nos futurs rois ne portent pas l’uniforme militaire pour honorer le prince Philip.

«C’est ce à quoi le duc d’Édimbourg se serait attendu.

«Il était toujours fier de porter ses propres uniformes.

“Tout ça pour dorloter Harry le civil?!”

Une autre personne a écrit: «C’est précisément parce qu’ils font des douceurs à Harry que nous sommes dans cette position.

«Harry n’a jamais fait face à des conséquences pour ses actions, c’est pourquoi il a le droit, pétulant et jaloux.« Se pencher continuellement vers Harry signifie qu’il continuera dans la même veine, les actions devraient avoir des conséquences.

Un troisième a déclaré: “La Reine devrait arrêter de céder à Harry et il ne serait pas seul Andrew aurait été avec lui pas juste sur le besoin d’autres Reine de tenir tête à celles que Philip aurait eues.”

Le prince Andrew, qui a démissionné de ses fonctions en 2019, avait également demandé à porter l’uniforme d’amiral.

Mais la nouvelle décision d’interdire la tenue militaire, comme l’a révélé The Sun, verra son souhait rejeté.

Au lieu de cela, les membres de la famille royale âgés porteront des costumes et des cravates.

Une source militaire a déclaré au journal: “C’est la solution la plus éloquente au problème.”

