Nouvelles de la famille royale: Harry “dépassé en nombre” acculé à la confrontation Frogmore | Royal | Nouvelles

Pour la première fois depuis mars de l’année dernière, Harry a retrouvé son frère aîné, le prince William, alors qu’ils disaient au revoir à leur grand-père, le duc d’Édimbourg. Les frères ont été vus devant la caméra en train de se parler, mettant apparemment fin à leur rupture actuelle.

Le duc de Sussex a rencontré le prince Charles, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, après les funérailles du prince Philip, dans le but de mettre fin à la querelle en cours.

On pense qu’ils se sont rencontrés à Frogmore Cottage – où Harry et Meghan Markle ont vécu avant de se retirer du cabinet – et ont parlé pendant environ deux heures.

Un initié a déclaré que c’était le “premier pas vers la guérison”, mais a averti qu’il n’y avait aucun moyen “de mettre fin à la crise”.

La source a déclaré: “Harry se sentait visiblement en infériorité numérique car il y en a trois et un seul d’entre eux voulait tellement que ce soit sur son terrain.

«Il n’y a aucun moyen que ce soit la fin de la crise dans leurs relations, mais c’est un bon geste et une belle façon de faire le premier pas vers la guérison.

“William, Kate et Charles sont tous partis après environ deux heures, ce qui a été assez long pour que le processus consistant à faire parler père et frères à nouveau recommence.”

La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank. qui vivent maintenant dans le domaine, “se sont fait rares” alors que les frères en guerre “mettaient les choses au point”.

Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a affirmé que la conversation n’aurait été que de “bavardages”.

Le duc et la duchesse de Sussex ont porté plusieurs accusations au sujet de leur temps en tant que membres de la famille royale.

Ils ont affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Meghan – qui n’a pas assisté aux funérailles en raison d’être fortement enceinte – a également déclaré qu’elle était proche du suicide.

Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale et ont déménagé en Californie.

Mise à jour de 7h40: le dessert préféré du prince Philip partagé par le chef royal en hommage à Duke

Le prince Philip avait une palette aventureuse en matière de nourriture.

Le prince Harry l’a même appelé «maître du barbecue» – et maintenant son ancien chef royal a partagé une recette de dessert préférée.

Le duc d’Édimbourg est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans. Le royal a été inhumé samedi à la chapelle St George.

Rendant hommage, l’ancien chef du Palace, Darren McGrady, a détaillé l’un des puddings préférés du duc.

Publiant sur sa chaîne YouTube, M. McGrady a déclaré que Philip aimait la crêpe islandaise, ou “ pancakes islandais ”, pour le dessert.