Nouvelles de la famille royale: Harry sous pression en tant que pétition sur des titres signés par des milliers | Royale | Nouvelles

Lady Colin Campbell, auteur de Meghan and Harry: The Real Story et d’autres livres, a lancé une pétition “invitant” le prince Harry à “demander volontairement à la reine de mettre en suspens son style royal, ses titres et son rang”. En lançant cette pétition en ligne, Lady C a affirmé que renoncer à ses titres libérerait le duc de Sussex des “conflits constitutionnels” et lui permettrait de “se livrer à ses convictions personnelles” en tant que citoyen à part entière vivant aux États-Unis sans lien officiel avec la famille royale. .

La description de la pétition de Lady C expliquait: “En tant que citoyen purement privé, sans rang, style ou titre royal, il pourra se livrer à ses croyances personnelles, comme c’est le droit de tous les citoyens privés, sans la possibilité qui en résulte de nuire à la l’institution de la monarchie ou les relations entre les puissances amies, et sera libre d’exprimer des croyances, aussi répréhensibles soient-elles, sans les retombées qui sont par ailleurs inévitables tant qu’il possède le statut royal.

Cette pétition n’appelle pas la reine à agir mais plutôt au duc de Sussex de lui demander de mettre ses titres en veilleuse.

Cette décision, a écrit Lady C, « résoudrait des conflits qui seraient autrement inévitables ».

Elle a dit : « Son invitation au Souverain, étant de son propre gré, résoudra des conflits qui seraient autrement inévitables, et lui permettra d’avoir le mérite d’avoir placé les intérêts nationaux et internationaux avant les siens, personnels, dans le processus qui lui a valu un respect dont il ne bénéficierait pas autrement. »

Le commentateur royal pense que le prince Harry, en renonçant aux titres royaux, choisirait une “solution digne”.

Elle a déclaré au Daily Star : « C’est une solution digne pour toutes les personnes concernées. N’humilier personne et protéger tout le monde.

“Je pense que c’est une façon humaine de résoudre une situation très regrettable.”

Perdre ses titres ne nuirait pas à la vie et au travail du prince Harry après le Megxit, a fait valoir Lady C, car elle pense qu’il est “assez grand” en tant que marque qu’il n’a pas besoin d’être appelé duc, et indiquerait simplement clairement qu’il parle et agir en tant qu’individu plutôt qu’en tant que membre de la famille royale.

Elle a déclaré: “C’est la meilleure solution car cela permet à Harry de pouvoir se faire plaisir sans conséquence et sans nuire à l’institution de la monarchie de la nation britannique, du peuple britannique et de lui-même.

“Donc de ce point de vue ça le libère et il est assez grand pour ne pas avoir besoin du titre royal, il est allé au-delà, il n’en a pas besoin, ce sont des chaînes dont il pourrait bien se passer.

“Il n’a pas besoin d’eux – il est trop grand pour eux maintenant.”

Le prince Harry et Meghan ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020.

Alors qu’ils ne peuvent plus représenter la reine et la couronne avec des fonctions et des visites royales et ont rendu leurs parrainages royaux et militaires, ils ont conservé leurs titres complets.

Cependant, avant de se retirer, il leur a été demandé de ne pas utiliser leurs styles de Son Altesse Royale (HRH) et ont respecté cette exigence.

Au cours des derniers mois, le prince Harry et Meghan ont parlé publiquement de leur santé mentale, de leur vie en tant que membres de la famille royale et de leurs luttes au sein du palais.

Lors de leur interview historique avec Oprah Winfrey diffusée pour la première fois en mars, le prince Harry a déclaré qu’il avait décidé de quitter le cabinet en tant que royal senior en raison d’un “manque de compréhension et de soutien”.

Plus récemment, le duc de Sussex a accusé des membres du cabinet de “négligence totale” lorsque lui et Meghan ont demandé de l’aide à la suite d’intenses abus en ligne.

Harry a lancé cette accusation lors de la série documentaire The Me You Can’t See qui est sortie sur Apple TV+ plus tôt ce mois-ci.

Lors d’un épisode du Podcat Armchair Expert, il a parlé du premier amendement de la Constitution américaine alors qu’il parlait de la “frénésie alimentaire” des médias, affirmant que c’était “dingue” – une remarque qui a suscité les critiques de plusieurs Américains, dont le sénateur du Texas Ted Cruz. .

À l’approche de l’élection présidentielle de l’année dernière aux États-Unis, Meghan et Harry avaient parlé de l’importance de voter et de rejeter la désinformation et la haine en ligne.

Leurs remarques ont conduit le membre du Congrès républicain Jason Smith à écrire une lettre ouverte au gouvernement britannique dans laquelle il a déclaré qu’en permettant au duc et à la duchesse de Sussex de conserver leurs titres tout en faisant des commentaires politiques, Downing Street “approuvait effectivement l’ingérence dans les États-Unis de 2020”. Élection présidentielle des États par des fonctionnaires au plus haut niveau de l’establishment britannique. “

