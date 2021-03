Nouvelles de la famille royale: Kate attaquée par des partisans de Meghan – «  Si égocentrique, c’est douloureux!  » | Royal | Nouvelles

Kate a été entourée par les fans de Meghan alors qu’elle tentait de sensibiliser le public à sa dernière bonne cause, un livre de photographies capturant les histoires de gens ordinaires pendant la pandémie de Covid. Une photo de la duchesse de Cambridge souriante, vêtue d’un pull rouge dans un jardin avec un appareil photo à la main, a été publiée dimanche soir sur la page Twitter @KensingtonRoyal pour promouvoir le nouveau projet Hold Still.

La photo était accompagnée du message: «Quand nous repenserons à la pandémie de COVID-19 dans les décennies à venir, nous penserons aux défis auxquels nous avons tous été confrontés – les êtres chers que nous avons perdus, l’isolement prolongé de nos familles et amis et le pression exercée sur nos principaux travailleurs.

«Mais nous nous souviendrons également des aspects positifs: les incroyables actes de gentillesse, les aides et les héros qui ont émergé de tous les horizons, et comment ensemble nous nous sommes adaptés à une nouvelle normalité.

« Grâce à Hold Still, je voulais utiliser le pouvoir de la photographie pour créer un enregistrement durable de ce que nous vivions tous – pour capturer les histoires des individus et documenter des moments importants pour les familles et les communautés alors que nous vivions la pandémie. »

Mais si Kate a été félicitée par de nombreux fans pour le message et le projet Hold Still, elle a également été attaquée par des critiques qui ont fait référence à Meghan et au prince Harry.

Une personne a écrit: « Oh mon Dieu, c’est tellement égoïste que c’est douloureux. »

Un deuxième utilisateur de Twitter a répondu: « Peut-être que vous devriez regarder en arrière sur le fait que vous avez traité votre seule belle-sœur ??? »

Une autre personne a déclaré: « Et l’insécurité et l’attitude mesquine que nous avons montrées à notre tour ont entraîné le rejet de quelques membres de la famille pour de bon. »

Un quatrième utilisateur de Twitter a ajouté: « La gentillesse envers sa belle-sœur? »

Hold Still: A Portrait Of Our Nation In 2020 a été lancé par la duchesse et la National Portrait Gallery.Il s’agit d’un livre présentant des photographies de travailleurs clés et de personnes isolées de leur famille et de leurs amis, ainsi que des moments de joie.

Sa publication fait suite à l’anniversaire du premier verrouillage national du coronavirus le 23 mars et sera disponible en librairie et en ligne à partir du 7 mai.

Mise à jour de 8 h 03: Harry et Meghan snobés: la reine rejette l’offre des Sussex de conseiller la famille royale

La reine et d’autres membres de la famille royale ont rejeté l’offre du prince Harry et de Meghan Markle de conseiller le palais sur la manière de devenir un lieu de travail plus diversifié.

La reine a snobé une offre du prince Harry et de Meghan Markle d’être « impliqués » dans le bouleversement du lieu de travail du palais, selon un commentateur royal. Cela vient au milieu des nouvelles que Buckingham Palace envisage peut-être d’embaucher un tsar de la diversité.

La correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a déclaré à Entertainment Tonight que le duc et la duchesse de Sussex « veulent participer à des discussions » sur la réforme du lieu de travail du palais.

Cependant, la reine et le reste de la famille royale sont catégoriques sur le fait que les changements seront une « opération en palais ».

Mme Nicholl a expliqué: «Harry et Meghan souhaiteraient vivement participer à des discussions sur la manière dont le palais pourrait devenir un lieu de travail plus diversifié.

«Mais le sentiment que j’ai, c’est que tout est géré en interne.

« Ceci est pris en charge par les courtisans sous la supervision de la reine et des membres de la famille royale. »

Mise à jour de 7h45: Kate Middleton lance un livre photo poignant capturant les hauts et les bas de la vie pandémique

