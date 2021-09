Nouvelles de la famille royale: Kate et le prince William évaluent une décision majeure avec le prince Louis | Royale | Nouvelles

in

Kate et le prince William auront eu une grande décision à prendre sur le fait de renvoyer leur plus jeune enfant à la crèche en raison de Covid. Une alternative aurait été de scolariser Louis, trois ans, à la maison.

Louis fréquente la Willcocks Nursery School à Kensington, qui rouvre aujourd’hui après les vacances d’été.

Kate a un vif intérêt pour le développement de la petite enfance, elle a donc probablement eu cela à l’esprit lorsqu’elle a décidé de renvoyer son plus jeune fils à la crèche.

La duchesse était occupée l’année dernière à scolariser ses trois enfants à la maison pendant le verrouillage du coronavirus.

Pendant ce temps, Prince George et Charlotte doivent également retourner à l’école demain.

George, sept ans, et Charlotte, cinq ans, fréquentent tous les deux Thomas’s Battersea.

Les Cambridges sont susceptibles d’être retournés dans leur résidence de Kensington Palace pour le nouveau mandat.

La famille partage son temps entre Londres et leur résidence Anmer Hall à Norfolk, où ils passent les week-ends et les vacances.

William, Kate et leurs trois enfants auraient également rendu visite à la reine à Balmoral pendant l’été.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour à 7h45: Meghan et Harry «détruisent» la perception du public à l’égard de la famille royale

Meghan Markle et le prince Harry devraient être “réprimandés” pour avoir détruit la perception publique de la famille royale, selon un républicain américain.

Anthony Sabatini, un représentant de l’État de Floride, a déclaré: “Je pense qu’elle est une honte… dans l’ensemble, je pense qu’elle a fait plus pour nuire et détruire la perception du public de ce qui était une institution noble et très respectée dans Civilisation occidentale – la famille royale.

“Je pense qu’elle devrait être réprimandée par tous les responsables américains pour les choses horribles qu’elle a dites et sous-entendues.”

Mise à jour de 7h40: Sophie a pris des photos lors d’une compétition militaire annuelle à la base de la RAF

La comtesse de Wessex avait l’air concentrée alors que la royale vêtue de kaki s’est essayée au jeu lors d’une visite à la RAF Wittering pour la Wessex Cup.

Sophie a été photographiée en train d’essayer de courir sur Dirt 2 dans le cadre d’un E-Gaming Challenge à RAF Wittering.

La femme de 56 ans a enfilé du kaki lors de sa visite à la compétition militaire annuelle, surnommée la Wessex Cup.

Mise à jour de 7h35: Kate et William salués comme un match fait au paradis par un ancien assistant

Le mariage réussi de Kate et du prince William est dû à leurs antécédents contrastés, selon un ancien membre du personnel royal.

Jamie Lowther-Pinkerton, un ancien courtisan du Palais, a déclaré au magazine People : « Ils apportent à la fête différents moyens de réaliser le tout.

« Il a l’expérience de savoir où se situe l’institution et de la voir évoluer.

“La duchesse apporte cette conscience pragmatique de ce que c’est que d’être d’une famille décente et terre-à-terre.”

Mise à jour à 7h30: Charlotte n’est pas une princesse à l’école mais juste l’un des enfants ordinaires de la classe

La princesse Charlotte et le prince George peuvent se vanter d’avoir un héritage royal, mais à l’école, ils ne sont que l’un des enfants.

Charlotte et son frère aîné fréquentent tous les deux Thomas’s Battersea dans le sud de Londres.

La princesse retourne en classe en tant qu’élève de 2e année, tandis que George commence la 4e année.

Pour tenter de s’assurer que leurs enfants ont une éducation aussi normale que possible, William et Kate ont insisté sur le fait que Charlotte et George ne sont pas appelés par leurs titres royaux à l’école.

Au lieu de cela, les deux enfants utilisent le titre de leurs parents comme nom de famille, car ils tentent de se fondre dans la foule.