Nouvelles de la famille royale: Kate surnommée «Queen» par des fans enthousiastes à la suite d’une rafale de sorties | Royale | Nouvelles

Les juges comprennent le prince William, Sir David Attenborough et la reine Rania de Jordanie.

Le prix est financé par la Royal Foundation et « est le plus ambitieux et le plus prestigieux de son genre – conçu pour inciter au changement et aider à réparer notre planète au cours des dix prochaines années », selon son site Internet.

Le prince William, qui est une force clé derrière le projet, a déclaré: « La Terre est à un point de basculement et nous sommes confrontés à un choix difficile. »

Ce choix, a-t-il affirmé, est « soit nous continuons comme nous sommes et endommageons irrémédiablement notre planète, soit nous nous souvenons de notre pouvoir unique en tant qu’êtres humains et de notre capacité continue à diriger, innover et résoudre des problèmes ».