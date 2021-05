Nouvelles de la famille royale: la diatribe furieuse de Philip sur le statut de célébrité de la famille royale | Royal | Nouvelles

Le regretté duc d’Édimbourg était une personne privée qui détestait les ragots et la spéculation médiatique, selon son biographe et ami Gyles Brandreth. Le mari de la reine n’aimait pas non plus le fait que les membres de la famille royale étaient considérés «comme s’ils étaient des célébrités» – car Philip croyait que le public était intéressé par le rôle royal, et non par la personne qui occupait la place.

Dans une interview avec Express.co.uk, M. Brandreth a déclaré que Philip “était très anti-ragots” et s’opposait à parler de lui-même.

Se rappelant une conversation qu’il a eue avec le regretté duc, il a dit: «Tous ces ragots, qu’est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit?

«Nous ne sommes pas un feuilleton».

L’expert, qui vient de publier une nouvelle biographie sur le prince Philip, a ajouté: «Il a regretté que la famille royale ait été transformée en feuilleton.

«C’est arrivé bien avant la Couronne.

“Il a regretté le fait que les membres de la famille royale soient traités comme s’ils étaient des célébrités.

“Nous ne le sommes pas. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

“Nous sommes des personnes qui remplissent un rôle particulier et lorsque les gens viennent nous rencontrer, c’est à cause du rôle. C’est la seule raison.”

JUST IN: Le prince Philip pensait que son fils Charles “ ne ferait pas un bon roi ”

“‘L’attention est portée sur votre rôle, ce que vous faites, ce que vous soutenez.

“‘Ce n’est pas pour vous en tant qu’individu. Vous n’êtes pas une célébrité.

“‘Vous représentez la famille royale. C’est tout.'”

M. Brandreth a déclaré que Kate, duchesse de Cambridge, avait rapidement reconnu cela et imité l’exemple donné par la reine.

Mais l’expert a déclaré que Philip pensait que la princesse Diana n’avait pas compris cela.

Il a déclaré: «L’une des choses qui ont attristé – et inquiété – la reine et le prince Philip à propos de Diana, princesse de Galles, n’était pas qu’elle était populaire, mais qu’elle avait laissé sa popularité lui monter à la tête.

Philip: The Final Portrait de Gyles Brandreth est maintenant disponible à l’achat.