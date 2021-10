Nouvelles de la famille royale: la «marque» a «bénéficié» de la pandémie de Covid-19 | Royale | Nouvelles

Un expert royal a déclaré à GB News que la pandémie de Covid-19 avait « vraiment profité » à l’image de marque de la famille royale, car ils continuaient à mener des engagements par liaison vidéo. Kinsey Schofield a déclaré qu’ils avaient pu « communiquer dans les deux sens » avec le grand public et avoir renforcé leur image publique en période de crise. Malgré l’annulation de ses prochains engagements pour cause de maladie, la reine a poursuivi quelques engagements virtuels, présentant la médaille d’or de la reine pour la poésie jeudi par le biais d’un appel vidéo.

Dans un extrait publié par Buckingham Palace, on peut voir Sa Majesté saluer le vainqueur 2020 David Constantine, en disant: « Je suis très heureux d’avoir la chance de vous voir, ne serait-ce que mécaniquement, ce matin. »

Le poète acclamé a visité le Palais aux côtés du président du jury, le poète officiel, Simon Armitage.

Après avoir reçu la médaille pour ses 11 recueils de poésie, le monarque de 95 ans a plaisanté : « Je ne sais pas ce que vous en faites, vous le mettez dans un placard ? »

En parlant de l’apparition de la reine, Schofield a déclaré à l’animateur de GB News Mark Dolan: « Elle est tellement déchiquetée, tellement pleine d’esprit, elle est sur son jeu et je l’adore absolument donc j’ai hâte de la revoir bientôt mais je suis parfaitement d’accord pour la voir. sur Zoom.

LIRE LA SUITE: La reine «pragmatique» a suivi les conseils des médecins pour éviter «d’éclipser» l’objectif de la COP26

« J’ai presque l’impression que la pandémie a été vraiment bénéfique pour la marque de la famille royale, car tout d’un coup, au lieu de serrer la main à des inconnus dans la rue, ce qu’ils n’étaient plus en mesure de faire, nous avons pu les voir communiquer avec tous de ces travailleurs caritatifs, avec tous ces travailleurs du NHS.

« Nous avons en fait pu les voir interagir avec les gens pour la première fois pour communiquer entre eux, nous avons pu entendre leurs voix plus souvent, nous avons pu voir l’esprit vif du prince William.

« Je pense que même si cela a été une période horrible pour le monde, en ce qui concerne la marque de la famille royale, cela les a presque élevés à l’échelle mondiale

« Nous avons eu plus d’accès à eux que jamais auparavant et en particulier avec la reine, nous l’avons entendue parler plus au cours de la dernière année et demie que nous n’en avons entendu depuis si longtemps.

« Je pense que cela a énormément profité à cette marque pour eux de devoir se convertir à Zoom, de devoir se convertir à l’ère numérique ou » mécaniquement « et de communiquer avec leurs sujets de cette façon. »

Elle s’adressera plutôt aux délégués rassemblés via un message vidéo enregistré et continuera d’effectuer des « tâches légères au bureau » depuis son domicile du château de Windsor.

L’annonce est intervenue après qu’il est apparu qu’elle avait passé une soirée à l’hôpital pour des « enquêtes préliminaires » et qu’elle prendrait une période de deux semaines pour se reposer de ses fonctions royales.

D’autres membres de la famille royale ont reçu des éloges au cours de la pandémie pour leurs efforts visant à faire vivre les esprits de la communauté via des audiences virtuelles, en particulier le duc et la duchesse de Cambridge.

Le couple a fréquemment parlé aux agents de santé du NHS et au personnel des services d’urgence pour les remercier de leurs efforts tout au long de la pandémie.

Le prince William et Kate devraient tous deux assister au sommet de la COP26 aux côtés du prince Charles et de Camilla du 1er au 5 novembre.