Nouvelles de la famille royale: la monarchie «survivra au chaos du Megxit et aux appels à l’abolition» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle interviewe une « faille dans l’armure » pour Queen dit un expert

Les affirmations faites par Meghan et le prince Harry lors de leur entretien de deux heures avec Oprah Winfrey ont envoyé des ondes de choc à travers la Grande-Bretagne. Cependant, un expert ne pense pas qu’ils aient la force de faire tomber la monarchie, la famille royale restant très aimée à travers le Royaume-Uni.

«La famille royale est si populaire, et c’est très différent d’une menace réelle pour la monarchie en tant qu’institution.

Interrogé sur la question de savoir si Megxit et les retombées du duc et de la duchesse de Sussex pourraient représenter une menace existentielle pour la monarchie, le professeur Hazell a déclaré à Vanity Fair: «Non, nulle part.

Cependant, pour le moment, l’institution de la monarchie semble plus sûre que jamais.

Robert Hazell, un érudit constitutionnel à l’University College de Londres et co-rédacteur en chef du rôle de la monarchie dans la démocratie moderne, a admis qu’il était possible pour les gens d’opter pour le républicanisme à l’avenir.

Nouvelles de la famille royale: l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah diffusée aux États-Unis le 7 mars

« Si par » une menace pour la monarchie « , les gens veulent dire que le Royaume-Uni pourrait vouloir abandonner la monarchie, ce qui est démocratiquement parfaitement possible et concevable, parce que la monarchie n’est pas une donnée et qu’elle repose sur le consentement continu du peuple.

«Mais la monarchie britannique, comme les autres monarchies d’Europe, est extraordinairement populaire.

« Il y a eu des sondages sans fin à ce sujet pendant des décennies et des décennies, et c’est l’un des résultats de sondage les plus stables que vous puissiez trouver. »

Un sondage instantané réalisé par YouGov entre le 10 et le 11 mars a montré que c’était le prince Harry et Meghan qui avaient été le plus durement blessés au Royaume-Uni par leur interview à la bombe.

