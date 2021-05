Nouvelles de la famille royale: la plus grande trahison du prince Harry avec Megxit à ce jour – Le duc a «induit en erreur» la reine | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a lancé une autre série d’attaques cinglantes contre la famille royale dans son dernier Apple TV + docuseries intitulé The Me You Can’t See. Dans le programme en cinq parties sur la santé mentale, Harry révèle qu’il s’est tourné vers la boisson et la drogue pour faire face à la mort de sa mère plus tard dans la vie.

Cependant, les initiés royaux insistent sur le fait que la façon dont le duc a présenté le spectacle était «clairement trompeuse» et qu’il n’aurait pas reçu le feu vert s’ils savaient que cela impliquerait une «attaque personnelle contre son père et l’institution».

Une source a déclaré à DailyMail.com: «Ceux qui entourent la reine et le prince Charles sont absolument stupéfaits par ce qui s’est passé.

«C’est une question de confiance, et honnêtement, tout cela ne tient qu’à un fil pour le moment.

«Personne dans les cercles du Palais n’a autre chose que de la sympathie pour le traumatisme et la vie troublée d’Harry, mais il est contrarié et gêné de le partager dans une émission de télévision internationale.

«Les détails intimes de ses épreuves brossent certainement un tableau très négatif de sa famille et de son éducation. Beaucoup de gens ont un point de vue différent. »

Harry a annoncé qu’il travaillerait sur une série en cinq parties avec Oprah Winfrey en 2019 et a souligné qu’elle se concentrerait sur «les faits, la science et la prise de conscience» de la santé mentale.

Buckingham Palace a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Express.co.uk.

Mise à jour de 8h15: la reine surprise avec un ours en peluche sur mesure pour célébrer l’anniversaire officiel

Un fabricant de jouets en peluche a dévoilé un lot de créations adorables pour célébrer l’anniversaire officiel de la reine – des ours en peluche du monarque portant l’une de ses tenues emblématiques.

Les animaux moelleux sont vêtus d’un chapeau turquoise et d’un manteau assorti avec une broche épinglée sur la poitrine.

L’ensemble est fait de pure soie et s’inspire des tenues populaires que la reine a portées au fil des ans à Royal Ascot, Trooping the Colour et les mariages royaux.