Nouvelles de la famille royale: la police interdit de fouiller les domaines de la reine Balmoral et Sandringham | Royal | Nouvelles

En 2017, une nouvelle législation a été adoptée pour protéger le patrimoine culturel de la violence ou du pillage pendant les conflits. Cependant, selon The Guardian, une exemption a été accordée pour les domaines privés de la reine, bien que les domaines de la Couronne puissent encore faire l’objet d’une enquête.

La reine possède à la fois Sandringham House et Balmoral Castle en privé.

Les domaines de la Couronne appartiennent au monarque pour la durée de son règne avant d’être transmis à leur successeur.

En vertu de la constitution non écrite de la Grande-Bretagne, le consentement de la reine est requis pour toute nouvelle loi qui modifie les fonctions publiques ou affecte ses intérêts privés.

Un secrétaire privé de John Whittingdale, alors secrétaire à la culture, a écrit à la reine en février 2016 pour l’informer que la prochaine loi sur les biens culturels (conflits armés) pourrait affecter ses intérêts.

Le fonctionnaire a ajouté: «Nous souhaitons nous assurer que les pouvoirs de la quatrième partie du projet de loi ne peuvent être exercés en ce qui concerne les domaines privés de Sa Majesté.»

En raison de la nouvelle législation, l’achat ou la vente d’objets volés peut entraîner une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans.

La police a des pouvoirs supplémentaires pour fouiller les propriétés si elle pense que des objets acquis illégalement y sont détenus.

La législation vise à empêcher que des objets culturels ne soient pillés dans les zones de conflit, puis vendus au plus offrant.

Le palais de Buckingham a minimisé l’idée qu’il pourrait y avoir des objets pillés dans les domaines privés de la reine.

Un porte-parole a commenté: «La maison royale peut être consultée sur les projets de loi afin d’assurer l’exactitude technique et la cohérence de l’application du projet de loi à la Couronne, un principe juridique complexe régi par la loi et la common law.

«Ce processus ne change en rien la nature d’un tel projet de loi.»

Il y a une controverse croissante sur la propriété des objets culturels pillés à l’époque de l’Empire britannique.

Beaucoup d’entre eux sont conservés dans des musées européens mais doivent être renvoyés dans leur pays d’origine.

Le British Museum a rejeté les appels à remettre au Nigéria des objets pillés lors de l’invasion de l’Empire béninois en 1897.

Le musée ethnologique allemand a annoncé son intention de restituer 440 sculptures en bronze du Bénin.

S’adressant au Guardian, Victor Ehikhamenor, directeur du Legacy Restoration Trust au Nigéria, a qualifié cette décision d ‘«extrêmement importante».

Il a ajouté: «Le moment est venu pour le British Museum de se joindre enfin à ce débat.

«La situation actuelle est un peu comme un voleur a volé votre montre et l’a vendue à un prêteur sur gages, mais le prêteur sur gages refuse de la remettre à la police. Cela n’a aucun sens. »

Cependant, cette demande est combattue par le British Museum.

Un porte-parole a déclaré: «La dévastation et le pillage infligés à Benin City lors de l’expédition militaire britannique de 1897 sont pleinement reconnus par le musée et les circonstances entourant l’acquisition d’objets béninois expliquées dans les panneaux de la galerie et sur le site Web du musée.

«Nous pensons que la force de la collection du British Museum réside dans son ampleur et sa profondeur, permettant à des millions de visiteurs de comprendre les cultures du monde et comment elles s’interconnectent au fil du temps – que ce soit par le commerce, la migration, la conquête ou l’échange pacifique. »