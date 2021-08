Nouvelles de la famille royale: la princesse Anne et Zara espèrent organiser un événement précieux dans une maison privée | Royale | Nouvelles

in

La princesse Anne, 71 ans, et sa fille Zara Tindall, 40 ans, sont toutes deux passionnées d’équitation et la princesse royale a organisé le principal British Eventing Festival dans l’enceinte de son domaine du Gloucestershire pendant des années jusqu’à ce que la pandémie y mette un terme. L’événement prestigieux devait avoir lieu cette année du 6 au 8 août mais a dû être annulé en raison de la crise actuelle de Covid.

Le fils de la princesse Anne, Peter Phillips, qui est le directeur de l’événement, a publié une déclaration sur le site officiel.

Il a expliqué les raisons de l’annulation de l’événement et a ajouté qu’il s’agissait d’une “décision extrêmement difficile”.

Une partie de la déclaration disait: “C’est avec un immense regret que les organisateurs du Magic Millions Festival of British Eventing à Gatcombe Park ont ​​pris la décision difficile d’annuler l’événement de cette année.

« Cela a été une décision extrêmement difficile, mais la situation avec la pandémie est encore trop volatile. »

Le Festival of British Eventing célèbre le sport populaire, tout en réunissant passionnés et artisans locaux.

Les vendeurs réguliers espèrent revenir au festival en 2022, selon un reportage sur le Hello! site Internet.

Normalement, le grand public ne peut pas voir le parc de Gatcombe car c’est la résidence privée de la princesse Anne et c’est également là qu’elle réside avec son mari Sir Timothy Laurence.

Peter Phillips et la fille d’Anne, Zara Tindall, vivent également dans l’enceinte de la résidence, qui possède un immense terrain de 730 acres.

Elle a effectué un nombre impressionnant de 148 engagements royaux sur 145 jours l’année dernière, selon des personnalités publiques.

C’est le plus grand nombre de membres de la famille royale, bon nombre de ces événements se déroulant virtuellement en raison des restrictions résultant de la pandémie de Covid.

S’adressant au Daily Telegraph, un initié a déclaré: «Le public obtient la famille royale et au fil du temps, vous ne pouvez tromper personne.

« La princesse Anne est universellement respectée parce qu’elle est qui elle est – et je pense que c’est la même chose avec Camilla ; Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

«Elle n’est pas consciente d’elle-même, n’est pas pressée et transmet des messages, et elle s’acquitte de son travail.

“Elle est respectée et admirée et beaucoup aimée – certaines personnes peuvent même l’aimer maintenant.”

Darren Best, de l’agent immobilier commercial Savoystewart.co.uk, a analysé les chiffres.

Il a déclaré: «Pendant de nombreuses générations, le dévouement féroce de la famille royale au service de la couronne a été l’un de leurs plus grands héritages, et nos conclusions indiquent clairement que l’âge n’est pas un obstacle pour les membres les plus anciens du« cabinet ».

“L’engagement de la reine envers le service à vie a été un exemple pour sa fille la princesse Anne et son successeur ultime, le prince Charles, qui suit de près ses traces royales et travailleuses.”