Nouvelles de la famille royale: la reine a le visage rouge alors que Harry et Meghan quittent le monarque “aveuglé” – expert | Royale | Nouvelles

Le nouveau bébé du duc et de la duchesse de Sussex est né à 11 h 40 le vendredi 4 juin à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie, pesant 7 livres 11 onces. Elle a été nommée d’après le surnom de la famille de la reine et aussi de la mère de Harry, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997.

La reine a publié une déclaration de naissance de Lilibet et a déclaré que le cabinet était “ravi” de la nouvelle.

La famille royale a tweeté : « Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour la naissance de Lilibet Diana !

“La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle.

“Lilibet est le onzième arrière-petit-enfant de Sa Majesté.”

Cependant, l’expert royal Daniela Elser a affirmé que la reine avait été “aveuglée” par Harry et Meghan au milieu d’une querelle en cours entre la firme et le duc et la duchesse de Sussex.

Mme Elser a déclaré au NZ Herald: “Pour donner encore plus de poids à la possibilité que la reine et al. était toujours en train de publier un article sur un engagement récent de la princesse Anne.

“Après tout, laisser l’autre côté avoir l’air rouge n’a jamais été connu pour aider à calmer les esprits enflammés et/ou à améliorer la politique intra-familiale très tendue.”

La famille royale a pris au moins 94 minutes pour féliciter le duc et la duchesse de Sussex pour leur fille.

Lors de ses funérailles, la reine aurait laissé une note manuscrite sur son cercueil et l’aurait signée “Lilibet”.

Le nouveau bébé est le onzième arrière-petit-enfant de la reine et le premier à naître depuis la mort de Philip.

On ne sait pas si ou quand la reine rencontrera son dernier arrière-petit-enfant.

Mise à jour à 8h10 : La rangée royale éclate : Assez ! Tu as encore bouleversé la reine Harry ! “La dernière chose dont elle avait besoin”

La reine est « bouleversée » d’être entraînée dans une nouvelle rupture entre le prince Harry et la famille royale à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip aujourd’hui.

Un initié du palais a insisté sur le fait que le duc et la duchesse de Sussex n’avaient “jamais demandé” à Sa Majesté s’ils pouvaient utiliser son surnom d’enfance Lilibet pour leur fille nouveau-née.

Mais une guerre des mots a éclaté lorsque leurs avocats ont menacé de poursuivre la BBC et d’autres organes de presse pour avoir dit cela – contestant la vision du palais des événements.

Cela a ensuite opposé Harry à sa grand-mère de 95 ans, à toutes fins utiles.

Les tensions qui montaient dans les coulisses ont éclaté en une querelle publique à grande échelle, après que le diffuseur a rapporté qu’une source du palais avait déclaré que le prince et son épouse américaine n’avaient pas demandé à la reine les noms qu’ils voulaient pour leur fille.

Meghan, 39 ans, avait donné naissance à Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie, vendredi dernier.

Mise à jour de 7h45: la rage de William contre l’indiscrétion de Charles avant le clin d’œil du père à Lilibet

Le prince William aurait été furieux contre son père, le prince Charles, après avoir partagé des détails personnels sur son petit-fils aîné, le prince George – ce qui pourrait expliquer pourquoi le prince de Galles n’a mentionné que subtilement le dernier-né de sa famille, Lilibet, en public cette semaine.

William est réputé pour être très protecteur envers ses trois enfants, et trace régulièrement une frontière entre sa vie publique et ce qu’il est prêt à partager avec les médias.

Charles, cependant, a été plus ouvert avec des détails sur ses petits-enfants dans le passé – au grand dam de son fils aîné.

Alors que la firme célébrait Harry devenir père pour la deuxième fois – après l’arrivée de Lilibet Diana vendredi dernier – les observateurs royaux attendaient de voir comment le prince de Galles s’adressait au dernier ajout à sa famille.

Sur ses comptes partagés sur les réseaux sociaux avec la duchesse de Cornouailles, Charles a écrit : « Félicitations à Harry, Meghan et Archie pour l’arrivée de bébé Lilibet Diana. Je leur souhaite à tous bonne chance en ce moment.